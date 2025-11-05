Зангезурский коридор начнут строить во второй половине 2026 года – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал сроки старта строительства Зангезурского коридора. По его словам, работы стартуют во втором полугодии 2026 года.

Старт строительству Зангезурского коридора будет дан во второй половине будущего года, такие сроки назвал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Подробности по текущему состоянию проекта он озвучил на правительственном часе в Национальном собрании.

"До конца года будет составлен план и описаны все подробности проекта, которые будут утверждены в первой половине 2026 года, а во второй половине года начнется фактическое строительство"

– Никол Пашинян

Глава армянского правительства заверил, что проект реализуют в рамках всех договоренностей, которые были согласованы 8 августа в Вашингтоне.

Он указал, что железнодорожный путь пройдет по маршруту, действовавшему во времена Советского Союза. Газопровод будут прокладывать к северу от железной дороги, причем трубу будет отделять от рельсов значительное расстояние. Что касается ЛЭП, то их отнесут еще дальше в северном направлении.