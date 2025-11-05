Зангезурский коридор начнут строить во второй половине 2026 года – Пашинян

Старт строительству Зангезурского коридора будет дан во второй половине будущего года, такие сроки назвал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Подробности по текущему состоянию проекта он озвучил на правительственном часе в Национальном собрании.
"До конца года будет составлен план и описаны все подробности проекта, которые будут утверждены в первой половине 2026 года, а во второй половине года начнется фактическое строительство"
– Никол Пашинян
Глава армянского правительства заверил, что проект реализуют в рамках всех договоренностей, которые были согласованы 8 августа в Вашингтоне.
Он указал, что железнодорожный путь пройдет по маршруту, действовавшему во времена Советского Союза. Газопровод будут прокладывать к северу от железной дороги, причем трубу будет отделять от рельсов значительное расстояние. Что касается ЛЭП, то их отнесут еще дальше в северном направлении.