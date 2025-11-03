Армен Григорян: Зангезурский коридор поможет развитию связей между Баку, Ереваном и странами СНГ

Значение проекта Зангезурского коридора состоит в том, что он поможет развивать не только связи между Азербайджаном и Арменией, но и контакты со странами СНГ, заявил секретарь СБ Армении Армен Григорян.

Открытие транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, и в частности запуск Зангезурского коридора дадут возможность не только развивать связи между АР и РА, но и активизировать контакты со странами СНГ, об этом рассказал секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в ходе выступления на 13-й встрече секретарей советом безопасности стран СНГ, которая прошла в Москве. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба армянского Совбеза.

В ходе выступления Григорян обратил особое внимание на достигнутую в рамках Вашингтонской декларации договоренность по открытию коммуникаций, а также на проект Зангезурского коридора (TRIPP).

"В настоящее время Армения активно обсуждает его детали с США, и в ближайшее время можно будет приступить к реализации практических работ"

– Армен Григорян

Секретарь Совбеза указал, что проект поможет не только в деле развития инфраструктуры, но и в вопросах развития гуманитарных связей и взаимодоверия.

"Одним из важнейших компонентов этого процесса является разблокирование транспортных и коммуникационных путей, что является не просто инфраструктурным вопросом, а стратегическим шагом на пути к обеспечению устойчивой и долгосрочной безопасности"

– Армен Григорян

По его словам, в рамках проекта Зангезурского коридора должна будет быть создана среда для эффективного сотрудничества и взаимовыгоды.

"Ее цель – развитие связей не только между Арменией и Азербайджаном, но и с другими странами СНГ, обеспечение интеграции армянских транспортных маршрутов в более широкие транспортные сети, включая евразийское пространство"

– Армен Григорян

Секретарь Совбеза подчеркнул, что таким образом открываются перспективы для торговли, логистики и передвижения людей, содействуя укреплению взаимозависимости, что поможет обеспечению безопасности.