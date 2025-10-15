Встреча секретарей Совбезов стран СНГ прошла в Москве 5 ноября

Секретари Совбезов стран-членов СНГ приняли участие в очередной встрече в Москве. Мероприятие открыл Трефилов, он рассказал о результатах саммита, проведенного в Душанбе, и планах по расширению сотрудничества как внутри Содружества, так и с внешними партнерами.

В Москве 5 ноября состоялась 13-я встреча секретарей советов безопасности стран Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

В мероприятии приняли участие секретари Совбезов Азербайджана и Армении Рамиль Усубов и Армен Григорян, а также секретари Совбезов других стран Содружества.

Заместитель генерального секретаря СНГ Денис Трефилов выступил на встрече с приветственным словом.

Он отметил результаты заседаний высших органов СНГ в октябре в Душанбе, на которых особое внимание было уделено вопросам укрепления безопасности, мира и добрососедства. Трефилов напомнил, что лидеры стран СНГ в Душанбе учредили формат "Содружество Независимых Государств плюс" как платформу для сотрудничества участников объединения с другими странами и международными организациями, заинтересованными в установлении взаимодействия по вопросам взаимного интереса.

"В этой связи представляется знаковым, что на саммите было принято решение о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса Наблюдателя при Содружестве Независимых Государств"

– Денис Трефилов

Было принято Совместное заявление о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью, текст документа планируется распространить в ООН и других международных организациях, добавил он.

"Эти решения подтверждают открытость Содружества Независимых Государств к равноправному диалогу и его нацеленность на укрепление и расширение сотрудничества с заинтересованными государствами и международными организациями"

– Денис Трефилов

Лидеры СНГ утвердили Концепцию военного сотрудничества до 2030 года, программы сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму до 2028 года, программы сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах до 2030 года, поделился заместитель генсека СНГ.

"Повестка дня сегодняшней встречи предусматривает рассмотрение вопроса о развитии на пространстве Содружества гуманитарного и образовательного сотрудничества"

– Денис Трефилов

Он выразил надежду, что результаты совместной работы специалистов правоохранительного и гуманитарного блоков получат широкое практическое внедрение и станут основой согласованных подходов, направленных на снижение уровня вовлеченности населения "в деструктивные идеологические течения".