В Грузии стали добывать меньше нефти

Грузия сократила количество добываемой нефти: в 2025 году ее добыли на 8%, чем в прошлом.

В Грузии значительно уменьшилось количество добываемых углеводородов, сообщается в аналитическом исследовании "Сакстат". В нынешнем году добыча нефти сократилась на 8% меньше по сравнению с показателями прошлого года.

Количество добытой сырой нефти в 2025 году составило 35,8 тыс т.

Также в текущем году было добыто до 15,9 млн кубометров природного газа, что на 3% меньше чем в 2024 году.

Добыча угля увеличилась на 20,1%: в текущем году было добыто 177,8 т.