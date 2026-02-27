Иран дал новый залп баллистическими ракетами по Израилю

После утреннего обмена ударами КСИР подготовил и осуществил новую массированную атаку баллистическими ракетами по Израилю. ЦАХАЛ подтверждает запуск ракет.

Военные структуры Ирана и Израиля оповестили население своих государств о запуске Корпусом стражей Исламской революции новой группы баллистических ракет по израильским объектам в ответ на американо-израильскую атаку.

В Иране военные передали эти сведения через государственные СМИ: началась очередная массированная ракетная атака на Израиль.

В Израиле это подтвердила пресс-служба ЦАХАЛ: зафиксирован пуск еще одного залпа баллистических ракет.

Ранее израильские СМИ проинформировали о суммарном числе ракет, выпущенных Ираном по израильским объектам в первой половине субботы: порядка 125 единиц, из которых только 35 достигли территории Еврейского государства.

В Иране нападение Израиля при поддержке США на иранские города охарактеризовали как неоправданную и беспорядочную агрессию, на которую Тегеран даст соразмерный ответ.