Оман обратился к США: это не ваша война

Флаг Омана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В МИД Омана призвали США воздержаться от дальнейших военных действий, чтобы избежать эскалации, которая не служит глобальному миру и не отвечает интересам Вашингтона.

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди выступил с заявлением по ситуации вокруг Ирана. По словам аль-Бусаиди, переговорный процесс между Ираном и США сорван. Глава оманской дипломатии призвал США "не втягиваться" в военный конфликт, так как это не соответствует интересам мира и интересам Вашингтона. 

"Это не служит ни интересам Соединенных Штатов, ни делу глобального мира. И я молюсь за невинных людей, которые пострадают. Я призываю Соединенные Штаты не втягиваться в это дальше. Это не ваша война"

– Бадр аль-Бусаиди

Отметим, что Оман на протяжении всего переговорного процесса между Ираном и США выступал в роли посредника. Оман играл ключевую роль в налаживании диалога между сторонами.

