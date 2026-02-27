Норвегия первой на Западе осудила Израиль за атаку на Иран

Осло выступил с осуждением Тель-Авива за попытку представить утреннюю атаку на военные и правительственный объекты Ирана в виде "превентивного удара", подчеркнув, что Тегеран не провоцировал власти Израиля на подобную атаку.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде подверг сегодня критике формулировки официальных заявлений властей Израиля о совместном с США нападении на Исламскую Республику Иран. Он подчеркнул, что израильскую атаку ни в коем случае нельзя признать "превентивной", так как Тегеран не планировал нападать первым.

Эйде обратил внимание, что Иран за предыдущие месяцы, несмотря на подготовку иранских военных и Корпуса стражей Исламской революции к отражению атак Израиля и США, не создал никакой угрозы для Израиля, в то время как Тель-Авив апеллирует именно к реальности такой угрозы.

"Израиль описывает атаку как упреждающий удар, но она не соответствует международному праву. Превентивная атака предполагает наличие неминуемой угрозы"

– Эспен Барт Эйде

В связи с этим норвежский министр заключил, что Израиль нарушил международные правила ведения боевых действий.

Эйде обратился ко всем участникам нынешних боестолкновений на Ближнем Востоке с просьбой о сдержанности и возвращении к дипломатическому диалогу.