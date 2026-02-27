Иран обратился к миру с просьбой осудить атаку Израиля и США

Мир не должен безразлично взирать на нападение Израиля и США на Иран, заявили в МИД ИРИ, попросив ООН, Движение неприсоединения и Ближний Восток о солидарности.

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран обратилось к международному сообществу в связи с утренним нападением войск Израиля и США на иранские города. В обращении Тегеран указал на необходимость безусловно осудить на мировом уровне развязывание войны против ИРИ.

Иранские дипломаты подчеркнули, что действия Израиля и США должны быть квалифицированы в межгосударственных документах как военная агрессия против Ирана, а сами агрессоры – подвергнуты наказанию в соответствии с нормами международного права.

Прежде всего Тегеран ожидает официальной реакции на новую войну против Ирана от Движения неприсоединения и государств Ближнего Востока, но вместе с тем надеется на солидарность всех членов ООН.

"Мы ожидаем, что все страны, которые чувствуют ответственность за сохранение мира и международной безопасности, осудят это агрессивное нападение"

– МИД Ирана