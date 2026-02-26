Вестник Кавказа

Иран запустил ракеты по Израилю
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ответный удар наносит Иран по Израилю – как сообщили в Армии обороны Израиля, были зафиксированы пуски ракет с иранской территории.

Иранские ракеты запущены по Израилю, заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

По всей территории Израиля объявлена воздушная тревога.

По данным иранского агентства Nour News, в общей сложности по Израилю были запущены десятки баллистических ракет.

Ранее в командовании КСИР заявили, что ответный удар Ирана на атаку Израиля будет осуществлен "в ближайшие часы", передает РИА Новости.

В свою очередь иранская гостелерадиокомпания сообщила, что этот удар будет мощным.

