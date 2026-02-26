Иран запустил ракеты по Израилю

Ответный удар наносит Иран по Израилю – как сообщили в Армии обороны Израиля, были зафиксированы пуски ракет с иранской территории.
Иранские ракеты запущены по Израилю, заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.
По всей территории Израиля объявлена воздушная тревога.
По данным иранского агентства Nour News, в общей сложности по Израилю были запущены десятки баллистических ракет.
Ранее в командовании КСИР заявили, что ответный удар Ирана на атаку Израиля будет осуществлен "в ближайшие часы", передает РИА Новости.
В свою очередь иранская гостелерадиокомпания сообщила, что этот удар будет мощным.