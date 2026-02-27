Вестник Кавказа

Нетаньяху обратился к нации в связи с ударом по Ирану

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к народу в связи с нападением Израиля и США на Иран сегодня утром.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к народу страны в связи с ударами, которые США и Израиль наносят сегодня по территории Ирана.

По его словам, совместная операция Вашингтона и Тель-Авива призвана "устранить угрозу существованию" государства, которую представляет Иран.

"Я благодарю нашего большого друга, президента Дональда Трампа, за его историческое лидерство"

– Биньямин Нетаньяху

Премьер Израиля обратил внимание на недопустимость получения Ираном ядерного оружия. Он также выразил мнение, что американо-израильское нападение на Иран позволит иранскому народу "взять свою судьбу в свои руки".

Граждан Израиля Нетаньяху попросил выполнять указания, которые поступают от командования тыла.

"В ближайшие дни, во время операции "Рык льва", от всех нас потребуется проявить терпение и внутреннюю силу"

– Биньямин Нетаньяху

