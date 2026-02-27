Иран атаковал базы США по всему Ближнему Востоку

Иран контратакует не только Израиль, но и военные базы США на Ближнем Востоке, в первую очередь расположенные в арабских государствах Персидского залива.

Вслед за первой ответной атакой на Израиль Иран, как и предупреждал ранее, нанес ракетные удары по ближайшим американским военным базам на Ближнем Востоке – объектам, расположенным в странах Персидского залива.

Региональные СМИ информируют о взрывах в ряде арабских государств. Одно из первых попаданий иранских ракет пришлось на столицу Бахрейна – Манаму.

Уточняется, что целью Ирана в Бахрейне стала база, обслуживающая Пятый флот США, и она была повреждена в результате ракетного обстрела.

Затем стало известно о поражении американской авиационной базы Аль-Дхафра в Объединенных Арабских Эмиратах. Почти одновременно произошли взрывы в столице ОАЭ – Абу-Даби. Спустя полчаса иранские ракеты поразили цели рядом с Дубаем.

Также известно о взрывах в Кувейте, где иранские ракеты ударили по базе Аль-Салем.

Все страны Персидского залива заявили о закрытии своего воздушного пространства. Катар сообщил, что его системам ПВО удалось уничтожить на подлете все иранские ракеты, однако затем пришли сообщения о взрывах в Дохе.

Чуть позже появились сведения, что иранские ракеты летят и в сторону более далеко государства Ближнего Востока – Иордании, где также действует американская военная база.

Кроме того, атакованы объекты США в Ираке и Саудовской Аравии. В частности, повреждена авиационная база принца Султана в КСА.