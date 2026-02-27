Командиры КСИР и чиновники погибли под ударами Израиля и США - СМИ

Израиль пока не знает, достигнута ли главная цель утреннего нападения на Иран – убийство Али Хаменеи и Масуда Пезешкиана – но уже известно о гибели ряда представителей иранского высшего военного и политического руководства.

Информагентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленных офицеров в спецслужбах Израиля, выяснило, что двумя главными целями утренней американо-израильской атаки на Иран были верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан.

У Израиля пока нет данных, удалось ли США и Израилю погубить главу ИРИ и президента.

В то же время Тель-Авив установил, что несколько второстепенных целей в военном и политическом руководстве Исламской Республики – командиров Корпуса стражей Исламской революции и правительственных чиновников – погибли в результате первой ракетной атаки.

Источники Reuters охарактеризовали погибших как ключевые фигуры в антиизраильской политике Тегерана. При этом Тель-Авив пока не готов назвать имена убитых иранских командиров и чиновников.

Сам КСИР опровергает гибель своего руководства.

Добавим, что CNN среди приоритетных целей Израиля в Иране называет также начальника Генштаба ВС ИРИ Абдолрахима Мусави, секретаря Совета обороны ИРИ Али Шамхани и секретаря СНБ Али Лариджани.