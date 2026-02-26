Операция Израиля против Ирана продлится несколько дней - СМИ

Военная операция Израиля на территории Ирана, по данным источников, продлится несколько дней, сообщает The Times of Israel.
Источники в службах безопасности Израиля сообщили местным СМИ, что подготовка к этой операции велась в течение нескольких месяцев в тесной координации с американской стороной. Неназванный источник в сфере безопасности заявил 12-му каналу израильского телевидения, что Израиль действует "на полную мощность" в этой кампании, и США полностью поддерживают союзника.
По информации телеканала, "начальная фаза" совместных ударов Израиля и США рассчитана на четыре дня. Выбор времени для первых ударов - утренние часы - был сделан специально, чтобы застать иранскую сторону врасплох.
Утром 28 февраля армия обороны Израиля нанесла удары по объектам иранского режима и военным объектам. Как заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, атака носила превентивный характер и была направлена на устранение угроз безопасности еврейского государства.
Ситуация развивается на фоне провала очередного раунда непрямых переговоров между США и Ираном, которые в четверг прошли в Женеве при посредничестве Омана. Февральские переговоры в Женеве должны были стать попыткой разрядить кризис дипломатическим путем. Тегеран выражал готовность обсуждать ограничения своей ядерной программы в обмен на снятие санкций, однако категорически отказывался включать в повестку дня вопросы своей ракетной программы и влияния в регионе. Израиль, в свою очередь, настаивал на полном демонтаже ядерной инфраструктуры Ирана, а не только на прекращении процесса обогащения урана.
Обострение конфликта происходит спустя восемь месяцев после предыдущей эскалации. В июне 2025 года Израиль и США уже проводили масштабную военную кампанию против иранских ядерных объектов, что привело к ответным ударам Ирана по базе США в Катаре.