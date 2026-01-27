Вестник Кавказа

В Дагестане пройдет чемпионат России по альпинизму

Скалодром
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Во второй половине марта горный район Ерыдаг станет площадкой проведения чемпионата России по альпинизму. Спортсменов ожидают 25 маршрутов повышенной сложности.

Дагестан примет чемпионат России по альпинизму в техническом классе. Соревнования пройдут с 10 по 31 марта в горном районе Ерыдаг, рассказал глава комитета классического альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

По словам Яковенко, за медали поборются 30-40 спортсменов из 10 регионов страны.

Как отметил спортивный функционер, уникальной особенностью чемпионата является сложность маршрутов. В частности, спортсменам предстоит покорять скалистый хребет с перепадами высот. Всего подготовлено 25 маршрутов.

"Это то, что нам необходимо - это высшая категория трудности. Место, где можно показать весь арсенал своих возможностей спортсмену-альпинисту"

– Александр Яковенко

Отметим, что Дагестан принимал первенство среди альпинистов в 2019 году.

