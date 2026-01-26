Пять туристических объектов построят в Дагестане к 2028 году

В Дагестане построят пять инфраструктурных объектов к 2028 году на Каспии, сообщила пресс-служба "Кавказ.РФ".
Проект будет реализован как часть всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Каспийский прибрежный кластер". Строительство развернется в Дербентском районе республики, уточнили в пресс-службе.
Строительство уже идет, ожидается, что основные работы завершат уже к концу следующего года.
"В активной фазе строительства находится смысловое ядро курорта – четырехэтажный многофункциональный центр площадью 7,5 тыс кв м (…) ведутся подготовительные работы перед заливкой бетона первого этажа"
– Кавказ.РФ
В первый год строительства, согласно плану проекта, проведут работы по благоустройству территории кластера. Запланирована прокладка инженерных сетей, будут заложены свыше 15,5 км автомобильных дорог, а также многоуровневая парковка.
Кроме того, будет организовано строительство всероссийского детского центра "Дагестан" в непосредственной близости от моря, также сообщили Кавказ.РФ.
На реализацию проекта будет выделено 14,6 млрд рублей.