Пять туристических объектов построят в Дагестане к 2028 году

В Дагестане построят пять инфраструктурных объектов к 2028 году на Каспии, сообщила пресс-служба "Кавказ.РФ".

Проект будет реализован как часть всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Каспийский прибрежный кластер". Строительство развернется в Дербентском районе республики, уточнили в пресс-службе.

Строительство уже идет, ожидается, что основные работы завершат уже к концу следующего года.

"В активной фазе строительства находится смысловое ядро курорта – четырехэтажный многофункциональный центр площадью 7,5 тыс кв м (…) ведутся подготовительные работы перед заливкой бетона первого этажа"

– Кавказ.РФ

В первый год строительства, согласно плану проекта, проведут работы по благоустройству территории кластера. Запланирована прокладка инженерных сетей, будут заложены свыше 15,5 км автомобильных дорог, а также многоуровневая парковка.

Кроме того, будет организовано строительство всероссийского детского центра "Дагестан" в непосредственной близости от моря, также сообщили Кавказ.РФ.

На реализацию проекта будет выделено 14,6 млрд рублей.