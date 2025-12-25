Туристы принесли Дагестану в полтора раза больше турналога

Собираемость туристического налога с путешественников в Дагестане в минувшем 2025 году более чем на 50% превысила плановые показатели – это связано с ростом популярности туристических объектов региона.

Рост популярности Дагестана у российских туристов уже положительно сказался на собираемости туристического налога: республика превысила плановые показатели по нему на 17,5 млн рублей, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.

"УФНС России по Республике Дагестан подвело итоги администрирования туристического налога за 2025 год - в местный бюджет региона поступило 48,9 млн рублей, план перевыполнен на 17,6 млн рублей или на 156%"

- ФНС по Дагестану

Перевыполнение плановых показателей в первую очередь свидетельствует о значительном росте популярности туристических объектов региона у путешественников, это стало возможным после создания актуальной и достоверной базы объектов размещения и адресной работе с налогоплательщиками, отметили в ФНС Дагестана, передает портал "Это Кавказ".

На сегодняшний день в Дагестане имеется 262 классифицированных средства размещения туристов, декларации обязаны представлять 246 из них. Туристический налог уже больше года действует в 6 городах и 22 районах республики, в том числе в Махачкале, Каспийске, Дагестанских Огнях, Дербенте, Избербаше и Кизилюрте, добавили в ФНС.