Новую туристическую локацию откроют в Дагестане

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На базе винных подвалов "Воронцовские подвалы" Дербентского района Дагестана откроют новую туристическую достопримечательность.

На туристическом объекте "Воронцовские подвалы" в Дагестане откроют новую локацию, сообщила пресс-служба правительства республики.

В сообщении также отметили, что "Воронцовские подвалы" – одна из основных достопримечательностей села Геджух Дербентского района.

Планируется строительство виноградохранилищ мощностью не менее 1 тыс т для того, чтобы увеличить мощности по хранению винограда и решить проблемы агрологистики.

"Дагестан является одним из исторических центров развития виноградарства. В этом году нам удалось добиться небольшого роста объема валового сбора винограда по сравнению с прошлым годом"

– пресс-служба правительства республики

Правительство также сообщило о том, что в уходящем году Дагестан поставил более 1,5 млн саженцев винограда в Краснодарский край и Крым.

 

