АТОР будет помогать развитию туризма в Узбекистане

На полях Международной туристической выставки MITT 2026, проходящей в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве, прошла стратегически важная встреча делегации Комитета по туризму Узбекистана с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майей Ломидзе, в ходе которой стороны договорились о конкретных мерах по интеграции турбизнеса и качественному росту взаимных турпотоков.

Стороны подробно обсудили меры субсидирования и стимулирования туроператоров, также узбекская делегация запросила у российских коллег рекомендации по адаптации этих механизмов для Центральноазиатского региона, что должно стать мощным драйвером для всей отрасли, передает Podrobno.uz.

Комитет по туризму Узбекистана предложил АТОР стать ключевой экспертной площадкой для сбора мнений российского турбизнеса и определить, какие условия необходимы компаниям для более активного продвижения направления.

Стороны договорились оптимизировать логистические цепочки, усилить информирование потенциальных путешественников о туристическом потенциале областей, проанализировать вопросы конкурентного ценообразования и создать уникальные трансграничные маршруты.

Также туристические структуры двух стран будут развивать прямой диалог между предпринимателями, задействованными в туристической сфере - в ближайшее время пройдет серия масштабных мероприятий, в том числе - специализированные воркшопы, биржа деловых контактов и роуд-шоу в крупнейших регионах России.

Это позволит создать максимально комфортную среду для туроператоров и сделать отдых в Узбекистане еще более доступным и привлекательным для российских туристов, отметили участники встречи.