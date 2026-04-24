Иран и Оман обсудили Ормузский пролив

Главы МИД Ирана и Омана обсудили безопасность судоходства в Ормузском проливе. Маскат назвал переговоры плодотворными.

Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи провел переговоры с оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди. Стороны обсудили вопросы судоходства в Ормузском проливе. По словам Аракчи, Оман является важнейшей стороной в переговорах по Ормузу, так как контролирует побережье.

"Оман – дружественная и близкая нам страна, которая заняла очень хорошую позицию в этой войне. Мы и Оман - две прибрежные страны Ормузского пролива, было необходимо провести консультации по этому вопросу. Безопасность прохода судов через пролив - важный глобальный вопрос, и мы с Оманом, как две страны, контролирующие этот пролив, должны иметь тесную координацию для обеспечения общих интересов"

– Аббас Аракчи

Оманская сторона назвала консультации плодотворными, отметив необходимость дальнейшей дипломатической работы для решения проблемы.

Отметим, что глава иранского дипведомства после визита в Маскат вернулся в Исламабад, откуда направился в Москву.