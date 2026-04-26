Трамп скептически воспринял последнее предложение Ирана

Глава Белого дома не намерен принимать предложение Ирана, которое подразумевает открытие Ормузского пролива, а затем переход к переговорам по ядерной программе, сообщают СМИ.

Президент США Дональд Трамп скептически отнесся к иранскому предложению по открытию Ормузского пролива до начала переговоров по ядерной программе, сообщает газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.

Трамп, говорится в материале, объявил советникам, что недоволен предложением Тегерана. В ходе совещания в Белом доме также обсуждались возможные новые силовые шаги США, направленные на то, чтобы заставить Иран пойти на существенные уступки в ходе переговоров.

Американский лидер не примет предложение, поступившее от Ирана несколько дней назад, также сообщает телеканал CNN. Отмечается, что открыв пролив, Штаты лишатся ключевого рычага влияния на переговорах с Ираном по ядерному вопросу.

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации, Вашингтон выступит с контрпредложением в ближайшие дни.

Напомним, предложение Ирана включает трехэтапный план: сначала стороны проведут переговоры по теме прекращения войны и получения гарантий того, что против Ирана и Ливана не возобновятся боевые действия; затем будет решен вопрос управления Ормузским проливом после завершения конфликта; на третьем этапе будут проведены переговоры по иранской ядерной программе.