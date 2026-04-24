Иран предложил США открыть Ормуз для возобновления переговоров

Новое предложение направил Тегеран Вашингтону: иранская сторона предлагает сначала деблокировать Ормуз, а затем перейти к переговорам по ядерной программе.

Иран передал США новое предложение по урегулированию конфликта, в рамках которого американские военные должны снять морскую блокаду, после чего стороны смогут перейти к переговорам по иранской ядерной программе, передает портал Axios со ссылкой на источники.

Иранское предложение было передано через посредников в Пакистане, оно направлено на преодоление "разногласий относительно масштаба ядерных уступок, на которые иранское руководство готово пойти, чтобы достичь сделки", сообщает Axios.

В сообщении говорится, что иранское предложение прежде всего сконцентрировано на решении ситуации с Ормузским проливом. Также предполагается продление перемирия на длительный период или прекращение войны.

При этом приступить к обсуждению ядерной программы Иран планирует уже после того, как США снимут блокаду и пролив будет открыт.

Как на Иран действует морская блокада?

Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на низкую эффективность морской блокады Ирана американскими войсками ввиду ограниченности возможностей США в Индийском океане.

"Иран практически не ощущает эту блокаду. Заявления США о полной блокаде Ормузского пролива попросту не соответствуют действительности. Некоторые иранские суда безусловно так или иначе попадают под прицелы американских вооруженных сил, о чем мы узнаем из СМИ – но это считанные единицы в том количестве кораблей, которые ежедневно уходят из Ирана в открытое море", - прежде всего сказал он.

"Дело в первую очередь в том, что иранцы все-таки намного лучше знают море в своем регионе, чем американские войска. Им хорошо известны обходные пути для преодоления иранскими кораблями блокады. Поэтому сама по себе морская блокада Ирана имеет политический, а не экономический смысл: США так стараются повысить ставки перед переговорами и показать, что именно они держат ситуацию под контролем и блокируют Ормузский пролив", - подчеркнул Фархад Ибрагимов.

"Отдельно надо отметить, что де-факто американских войск в Ормузском проливе нет – слишком узкое место, делающее корабли ВМФ США уязвимыми для ракетных и беспилотных атак КСИР. Ормузский пролив на самом деле полностью контролируется Ираном, в то время как американцы блокируют лишь часть Аравийского моря. Именно там, в Аравийском море, и дислоцированы американские военные суда", - уточнил востоковед.

Каков подход Ирана к переговорам?

Политолог пояснил, что неэффективность методов давления США на Иран способствует твердости иранской позиции по потенциальному мирному соглашению. "Иранцы не сдвинулись ни на йоту по своим подходам к переговорам с США: они считают, что не может быть речи о прямом диалоге до тех пор, пока Администрация Трампа продолжает вести себя грубо и вызывающе, не воспринимая Тегеран как равного. Из-за этого второй переговорный раунд в Исламабаде под большим вопросом, поскольку пока нет предпосылок к урегулированию ситуации дипломатическим способом. Более того, в Тегеране ожидают, что уже в ближайшие дни американцы станут наносить новые удары по территории Ирана и начнется второй этап войны", - сообщил Фархад Ибрагимов.

"Значительные ожидания от переговоров с США были в Иране три недели назад, как только началось перемирие. Появилась небольшая надежда, что вице-президент Джей Ди Вэнс сможет быть более прагматичным переговорщиком, чем спецпосланник Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер, и убедит Дональда Трампа отказаться от боевых действий. Увы, выяснилось, что Вэнс так же, как и прочие американские представители, согласовывал свои решения с Тель-Авивом. Это вызвало шок или как минимум недоумение и недовольство с иранской стороны, ведь выяснилось, что в Вашингтоне нет ни одного человека, кто заботился бы об американских, а не израильских интересах. С того момента ожидания от диалога с США в Иране снизились до нуля", - продолжил востоковед.

"Поэтому сейчас у Тегерана другой подход: его устраивает формула долгосрочного перемирия без заключения мира с США. Эта формула подразумевает всевозможное затягивание дипломатических процессов и сопутствующего им режима прекращения огня, причем не только на полгода-год, но и дольше, на три-четыре года, чтобы за это время иранские войска успели накопить силы и подготовится к новым этапам войны. Формула обоснована тем, что иранцы прекрасно понимают: пока в Тегеране существует власть Исламской Республики, американцы никогда не откажутся от давления на Иран", - заключил Фархад Ибрагимов.