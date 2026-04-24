В СМИ рассказали о личности и мотивах стрелка из Вашингтона

CBS News: нападавший на Washington Hilton в Вашингтоне не планировал покушение на Дональда Трампа. Целью были чиновники Белого дома.

Атаковавший в ночь на воскресенье отель Washington Hilton в Вашингтоне Коул Томас Аллен заявил, что не стремился к ликвидации президента США Дональда Трампа. По словам Аллена, целью атаки стали сотрудники администрации, передает CBS News. 

Сообщается, что суд над Алленом начнется 27 апреля. Как отметил прокурор Вашингтона Жанин Пирро, после завершения расследования против нападавшего могут выдвинуть новые обвинения. 

По данным CNN, Коул Томас Аллен работал преподавателем в C2 Education, которая специализируется на подготовке к экзаменам. 31-летний мужчина получил образование бакалавра в области машиностроения в Калифорнийском технологическом институте, а также закончило магистратуру Калифорнийского государственного университета Домингес-Хиллз.

