ЧЕ по борьбе в Тиране принес Азербайджану 13 медалей

Чемпионат Европы по вольной борьбе, завершившийся сегодня в столице Албании Тиране, принес в копилку сборной Азербайджана 13 медалей различного достоинства.

Сегодня, в последний день Чемпионата Европы по вольной борьбе, стали известны победители в пяти весовых категориях турнира.

Так, азербайджанский спортсмен Али Цокаев, соревновавшийся в весе до 92 кг, в финале поборол болгарского спортсмена Ахмеда Батаева, став чемпионом Европы. Убедительной победы добился и Георги Мешвилдишвили (125 кг), победив в схватке венгерского борца Владислава Байцаева, передает Caliber.az.

Ожесточенная борьба разгорелась и за серебряные медали турнира: их завоевали азербайджанские борцы Туран Байрамов (74 кг) и Арсений Джиоев (86), сильнее их оказались лишь словацкий спортсмен Таймураз Салмазанов и Ибрагим Кадиев.

Представители сборной страны хорошо выступили и в других весовых категориях – так, Нураддин Новруз (61 кг) в матче за третье место уступил итальянцу Симоне Пиродду, а борцы греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) стали чемпионами Европы.

Обладателями бронзовых наград стали Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг), что позволило команде страны по греко-римской борьбе занять первое место в командном зачете.

Отличились и члены женской сборной страны, завоевавшие бронзовые награды – ими стали Жаля Алиева (57 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг), говорится в сообщении.