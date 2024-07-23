Мехрибан Алиева поздравила Хидаята Гейдарова с победой на Олимпиаде

Первый вице-президент АР Мехрибан Алиева опубликовала в соцсети поздравление, адресованное дзюдоисту Хидаяту Гейдарову, который завоевал "золото" Олимпийских игр во Франции.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в социальной сети, поздравив с победой на летних Олимпийских играх в Париже азербайджанского дзюдоиста Хидаята Гейдарова.
"Браво! Браво! Браво, Хидаят! Поздравляю! Да здравствует Азербайджан!"
– Мехрибан Алиева
Ранее сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиева и Мехрибан Алиева позвонили олимпийскому чемпиону и поздравили его с блестящей победой.
Золотая награда Гейдарова стала первой медалью Азербайджана на ОИ в Париже.