Вестник Кавказа

Мехрибан Алиева поздравила Хидаята Гейдарова с победой на Олимпиаде

Мехрибан Алиева поздравила Хидаята Гейдарова с победой на Олимпиаде
Первый вице-президент АР Мехрибан Алиева опубликовала в соцсети поздравление, адресованное дзюдоисту Хидаяту Гейдарову, который завоевал "золото" Олимпийских игр во Франции.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в социальной сети, поздравив с победой на летних Олимпийских играх в Париже азербайджанского дзюдоиста Хидаята Гейдарова.

"Браво! Браво! Браво, Хидаят! Поздравляю! Да здравствует Азербайджан!"

– Мехрибан Алиева

Ранее сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиева и Мехрибан Алиева позвонили олимпийскому чемпиону и поздравили его с блестящей победой.

Золотая награда Гейдарова стала первой медалью Азербайджана на ОИ в Париже.

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