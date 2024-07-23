Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили Хидаята Гейдарова с медалью Олимпиады

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди АР Мехрибан Алиева поздравили дзюдоиста Хидаята Гейдарова, завоевавшего золотую медаль на Олимпийских играх в Париже – первую для Азербайджана на этих ОИ.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева позвонили азербайджанскому дзюдоисту Хидаяту Гейдарову, который сегодня стал чемпионом Олимпиады в Париже.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили олимпийского чемпиона по дзюдо с блестящей победой. Они также пожелали Гейдарову новых спортивных достижений.

Дзюдоист выразил благодарность за звонок и поздравления. Он рассказал о гордости, которую испытал при поднятии флага и исполнении гимна Азербайджана на Олимпиаде. Хидаят Гейдаров заверил, что будет и дальше упорно работать, чтобы достичь новых успехов.

Ранее сегодня член олимпийской сборной Азербайджана по дзюдо Хидаят Гейдаров, выступающий в весовой категории 73 кг, завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр, которые проходят в столице Франции. Эта медаль стала первой для Азербайджана на ОИ-2024.

Отметим, что Олимпиада в Париже – дебютная для Гейдарова.