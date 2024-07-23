Хидаят Гейдаров стал чемпионом Олимпиады в Париже

Дзюдоист Хидаят Гейдаров принес азербайджанской сборной первую медаль Олимпийских игр во Франции – и это золото.
Лидер азербайджанской сборной по дзюдо Хидаят Гейдаров завоевал золотую награду ОИ-2024, которые проходят в Париже.
Выступающий в весовой категории 73 кг спортсмен в финальной схватке на татами победил французского соперника Йоан-Бенжамина Габу и стал чемпионом Олимпиады.
Таким образом Гейдаров принес Азербайджану первую медаль Игр-2024, и это оказалась награда высшего достоинства.
Отметим, что в мае Гейдаров стал чемпионом мира.