Азербайджанский дзюдоист гарантировал себе медаль Олимпиады

Лидер сборной Азербайджана по дзюдо Хидаят Гейдаров сегодня выиграл полуфинальную схватку и вышел в финал ОИ-2024. Таким образом спортсмен претендует на золотую медаль Олимпиады в Париже.

Дзюдоист из сборной Азербайджана прорвался в финал олимпийского турнира в Париже.

Выступающий в весовой категории (73 кг) Хидаят Гейдаров сначала, в 1/8 финала, победил дзюдоиста из Израиля. После этого, в четвертьфинале, он взял верх над канадским спортсменом. В полуфинале представитель Азербайджана одолел соперника из непризнанного Косово.

Теперь Гейдарову предстоит борьба за золото. В случае проигрыша он получит серебряную награду.

Уже известно, кто будет соперником азербайджанца в решающей схватке – это французский дзюдоист Йоан-Бенжамин Габа.

Отметим, что это Олимпиада в Париже – первая для Гейдарова.

Напомним, накануне азербайджанский боксер Альфонсо Домингес сенсационно победил двукратного олимпийского чемпиона, кубинца Хулио Сезара ла Круса, и вышел в четвертьфинал Олимпиады.