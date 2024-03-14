Олимпиада–2024 открывается в Париже

Андрей Ли

Сегодня в 20.30 по московскому времени начнется церемония открытия Олимпийских игр – 2024 в Париже. На Олимпиаде выступят 206 олимпийских национальных сборных: 54 из Африки, 48 из Европы, 44 из Азии, 41 из Америки, 17 из Океании и олимпийская сборная беженцев.

Организаторы шоу волнуются – по всем прогнозам сегодня вечером столицу Франции накроют ливневые дожди. Проблема в том, что сама церемония спланирована как лодочная прогулка по Парижу: от моста Аустерлиц до площади Трокадеро. Поэтому непогода может существенно снизить эффект, на который рассчитывали организаторы.

В соревнованиях примут участие 15 спортсменов с российским паспортом, которые получили "нейтральный статус". Наибольшие шансы на медали имеют сильная пара теннисисток Александрова-Веснина и ведущий российский теннисист Даниил Медведев. Особо отметим, что спортсмены в нейтральном статусе не получили права участвовать в церемонии открытия Игр.

Вообще с процедурой допуска спортсменов на открытие Олимпиады постоянно происходят неприятные истории. Так, например, в последний момент была отстранена французская легкоатлетка Соункамба Силла. Причиной такого решения стало ношение спортсменкой хиджаба.

Олимпийская программа стартовала еще до официального открытия Игр. Начались предварительные соревнования в гандболе, регби, футболе.

Футбольный турнир тут же отметился первым громким скандалом. То, что происходило в матче Марокко-Аргентина – уникально – со знаком минус. Олимпийская сборная Аргентины проигрывала Марокко 0:2, но отыгралась на 16-й добавленной минуте, после чего на поле выбежали марокканские болельщики. Судья уводит команды в раздевалки и наступает двухчасовая пауза. После чего счет матча из 2-2 волшебно превращается в 2-1 в пользу Марокко. Оказывается, все это время шел просмотр гола аргентинской сборной на предмет определения офсайда. Чудо свершилось, судья не засчитывает взятие ворот, команды доигрывают оставшиеся три минуты – конец спектакля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тренер сборной Аргентины прокомментировал все этой действо в жесткой тональности:

Нам сказали, что счет 2:2 окончательный. Ни мы, ни Марокко не хотели продолжать играть. Мы участвуем в Олимпийских играх, а не в местечковом соревновании». Пожалуй, что такого и на первенстве района не увидишь.

Заметим, что очень приятное впечатление, несмотря на поражение от испанцев, оставила сборная Узбекистана.

Сильный состав участников подобрался в турнире по женскому гандболу. Несколько равных по силе сборных уже вступили в борьбу, а исход соревнований предсказать крайне сложно. Скоротечным будет олимпийский турнир по Регби-7. Здесь медали будут разыграны уже 27 июля. В полуфиналы вышли все главные фавориты – Фиджи (действующий олимпийский чемпион), Франция, Австралия, ЮАР.