Олимпиада 2024: где и когда пройдет, кто участвует, как купить билеты? 

Четыре месяца осталось до самого ожидаемого события в мире спорта. 33 Олимпийские игры пройдут во Франции, с 26 июля по 11 августа. В каких городах пройдет летняя Олимпиада-2024, будут ли россияне участвовать в Олимпийских Играх 2024 и сколько комплектов медалей будет разыграно - рассказываем в этом материале.

Где пройдут Олимпийские и Паралимпийские игры в 2024 году?

Летнюю Олимпиаду 2024 года принимает Французская Республика. Париж станет основным городом грядущих Олимпийских игр, однако кроме столицы различные соревнования примут еще 16 городов Франции, а также Таити, остров Французской Полинезии, где пройдет турнир по сёрфингу. Всего за две недели Олимпиады будут разыграны 329 комплектов медалей в 45 спортивных дисциплинах.

В последний (во второй) раз Олимпийские игры Париж принимал ровно сто лет назад: в 1924 году. Впервые Париж стал столицей Олимпиады в 1900 году.

Паралимпийские игры, которые проводятся после окончания Олимпиады, тоже пройдут в Париже 28 августа-8 сентября. В XVII Летних Паралимпийских играх примут участие 4,400 спортсменов в 22 спортивных дисциплинах. Всего на Паралимпиаде будет разыграно 549 комплектов медалей.

В Олимпиаде-2024 будут участвовать представители 206 стран, в Паралимпиаде - 184 государств.

© Фото: olympics.com

Эмблема, слоган и талисман Олимпиады в Париже

Эмблема Олимпийских игр 2024 представляет собой изображение золотой медали, внутри которой размещён олимпийский огонь. Контур медали и фитиль огня образуют волосы и губы Марианны - Олицетворения Французской Республики со времён Революции 1789 года. Надпись под эмблемой, ”Париж 2024”, выполнена шрифтом ар-деко, который был популярен сто лет назад, когда Париж в прошлый раз принимал Игры.

Маскот (талисман) Парижской Олимпиады - фригийские колпаки под названием ”Фриги”. Они были созданы на основе головных уборов якобинцев, членов политического движения времён Французской революции 1789 года. Фриги Паралимпиады похож на Фриги Олимпиады, он такой же красный, но вместо одной ноги у него протез для бега. Это первый маскот с инвалидностью за всю историю Паралимпийских игр. Лозунг Фриги: ”По одному мы идём быстрее, но вместе мы идём дальше”.

© Фото: olympics.com

Девиз Олимпийских игр в Париже - ”Игры, открытые всем”. Как утверждают организаторы Олимпиады, данный девиз или слоган означает стремление провести Олимпиаду в рамках более ответственного подхода, более инклюзивно, на равных правах для всех участников и более зрелищно, чем когда-либо.

Россия на Олимпийских играх 2024

Россия, как и Беларусь, не будут участвовать в Олимпиаде этого года. Тем не менее атлеты из обеих стран смогут соревноваться в Париже в качестве нейтральных спортсменов.

По состоянию на начало марта 2024, 8 российских спортсменов, имена которых пока не разглашаются, квалифицировались на Олимпийские игры в Париже.

© Фото: olympics.com

Открытие Олимпиады в Париже

Открытие Летней Олимпиады 2024 пройдёт на реке Сена 26 июля. Команды спортсменов из разных стран проплывут по реке на лодках через центр города и соберутся для зажжения Олимпийского огня на стадионе Трокадеро рядом с Эйфелевой башней.

Министерство внутренних дел Франции сообщило в январе этого года, что всего 300 тыс зрителей смогут воочию увидеть церемонию открытия Олимпиады, причем 200 тыс - совершенно бесплатно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как купить билеты на Олимпиаду 2024

Билеты на Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 продаются на официальном сайте Олимпиады (https://tickets.paris2024.org/en/). Стоимость билетов варьируется от $ 100 до $ 3000.

Билеты на соревнования Паралимпиады обойдутся от $ 17 до $ 800 за место.

Интересные факты об Олимпиаде в Париже

Количество мужчин и женщин-атлетов на Олимпиаде 2024 будет равным: по 5250 человек.

Впервые как Олимпийский вид спорта на Олимпиаде 2024 будет представлен брейк-данс, получивший название ”брейкинг”.

На Парижской Олимпиаде будет участвовать Олимпийская команда беженцев.

Олимпийские соревнования пройдут на самых знаменитых исторических площадках Парижа, в том числе в Версале и у Эйфелевой башни.