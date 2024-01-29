Сочи встретил 90 тыс туристов на юбилей Олимпиады

Десятилетний юбилей Олимпийских игры в Сочи решили отметить около 90 тыс гостей. Сегодня на курорте в честь праздника состоятся торжественные мероприятия.

Сочи встречает гостей на юбилей Олимпиады, которая проходила на курорте зимой 2014 года. Отметить день рождение Зимних Олимпийских игр прибыли около 90 тыс гостей. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале градоначальник курорта Алексей Копайгородский.

Сегодня гостей курорта по традиции встречают волонтеры в фирменной одежде.

На многих городских площадках организованы праздничные мероприятия.

В частности, на площади Южного мола состоялось открытие Дня зимних видов спорта, где сейчас проходит спортивный поединок.

На Красной Поляне организован маршрут для пешеходов и велосипедистов длиной 6 км, который объединяет горнолыжные курорты и поселок.

Трассы горнолыжных курортов в этот день принимает всероссийскую спартакиаду и соревнования "Лыжня Кубани".

"Давайте проведем этот знаменательный для всех нас день Сочинской Олимпиады ярко и празднично. Мероприятия проходят во всех районах. Приглашаю на них горожан и туристов"

– Алексей Копайгородский

Отмечается, что общественный транспорт сегодня доставляет пассажиров к олимпийским объектам бесплатно.