В Сочи вновь доставили Олимпийский огонь

Жители и гости Сочи вновь переживают волнительные моменты Олимпиады-2014, которая прошла в городе-курорте 10 лет назад – сегодня в центр города, как и тогда, вновь прибыла эстафета Олимпийского огня.

В Сочи сегодня провели реконструкцию эстафеты Олимпийского огня, приуроченную к юбилейной дате празднования Олимпиады-2014: олимпийский огонь доставили на центральный вокзал города-курорта под оркестр и аплодисменты участников, а факелоносцами стали власти и спортсмены.

Стартовала акция накануне в Лазаревском районе в поселке Магри, в ней приняли участие спортсмены, почетные жители курорта и общественники, - рассказала первый заместитель мэра Сочи Краснодарского края по экономике и финансам Светлана Калинина.

Олимпийский огонь в точности повторил свой путь, который был у него десять лет назад: из Парка культуры и отдыха имени 30-летия Победы до Центрального района города, расположенного в 70 км от Лазаревского, передает РИА новости.

Некоторые туристы даже специально приехали в Сочи, чтобы отметить знаковую дату и вновь пережить волнительные моменты.

"Мы с мужем специально взяли отпуск, приехали из города Санкт-Петербург на празднование десятилетия, мы были болельщиками 10 лет назад, получили огромные впечатления, большой жизненный позитив, поэтому не хотели остаться в стороне, а поприветствовать десятилетие олимпийских игр в Сочи"

- жительница Петербурга Ирина Успенская

Олимпийский факел пронесли через улицу Навагинская, где его передали первой олимпийской чемпионке по прыжкам на батуте Ирине Караваевой. Вместе с ней он на катере отправился в Хостинский район города.

Всего на курорте в эти дни пройдет 40 крупных мероприятий: в районах города установлены тематические фотозоны, а вдоль Курортного проспекта - флаги с олимпийской символикой.