В Сочи встретили первый обновленный самолет Ту-214

Минувшей ночью в аэропорту Сочи приземлился первый пассажирский рейс из подмосковного аэропорта Жуковский, который выполнил обновленный российский авиалайнер Ту-214.

Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс после перезапуска регулярных полетов российских самолетов Ту-214 – рейс по традиции встречали водяной аркой, сообщает пресс-служба аэропорта.

Самолет вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский и успешно приземлился в аэропорту города-курорта – стоит отметить, что авиалайнер был построен на Казанском авиационном заводе в 2009 году, а в минувшем 2023 году лизинговая компания по начала восстанавливать его летную годность после длительного хранения, передает "АиФ-Юг".

В декабре самолет был признан годным к выполнению полетов и получил новый сертификат. Его отличительная особенность – в два раза большая вместимость пассажиров по сравнению с Superjet 100, а также значительно большая дальность полета.

После пробного полета в Сочи со следующей недели лайнер начнет полеты из Домодедово в Ереван, Батуми и в Тель-Авив, добавили в пресс-службе.