Жители Якутии летом смогут отдохнуть в Сочи

На летний высокий туристический сезон российская авиакомпания iFLY вводит в свое расписание полетов новый рейс – из Якутска в Сочи.

Базирующаяся в столичном аэропорту Внуково российская авиакомпания iFLY с 1 июня запустит прямой рейс Сочи - Якутск – Сочи, говорится в сообщении авиагавани курортного города.

По маршруту два раза в неделю будет летать авиалайнер Airbus A330 вместимостью от 345 до 378 пассажиров. Из Сочи он будет вылетать в 02:15 по вторникам и субботам, из Якутска - в 17:50 по вторникам и субботам, в полете он будет находиться 7 часов 35 минут, передает портал Юга.ру.

Билеты уже появились в продаже – их стоимость начинается от 20 тыс 804 рублей, стоит отметить, что все тарифы включают бесплатный провоз от 10 до 23 кг багажа.

Полетная программа будет действовать до осени и захватит "бархатный" сезон – последний авиарейс поднимется в воздух 12 октября.