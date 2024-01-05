Аэропорт Сочи обслужил рекордное число пассажиров

Пассажиропоток международного аэропорта Сочи (группу "Аэродинамика") приблизился в прошлом году к планке в 14 млн человек.
За год авиагаванью воспользовались 13,91 млн человек, рекорд 2022 года, составлявший 12,93 млн, обновлен.
Главные направления сочинского аэропорта - Москва, Петербург, Екатеринбург, на столицу приходится 36% всех рейсов.
"Активное развитие маршрутной сети базовых перевозчиков - авиакомпании Nordwind и группы "Аэрофлот" - позволило предоставить широкий выбор прямых маршрутов как по России, так и в зарубежные страны. Общее число направлений полетов в 2023 году - 85, из них 58 внутренних и 27 международных в 14 стран мира"
– Аэродинамика
Среди международных наиболее популярны рейсы в Стамбул, на это направление пришлось 380 тыс пассажиров. Также востребованы полеты в Ереван, Анталья, Ташкент и Дубай, передает "Интерфакс".