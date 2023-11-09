Чайные плантации в Сочи посетило рекордное число туристов

Мацестинские чайные плантации выбрало для посещения и экскурсии исторически большое количество туристов. Посмотреть на растущий чай и поучаствовать в дегустации можно в любое время года, в том числе и в новогодние каникулы.

Плантации Мацестинской чайной фабрики в Сочи в прошлом году установили исторический рекорд по турпотоку, рассказала глава службы маркетинга ГК "Мацеста чай" Turshu's Ольга Чебанюк.

По ее словам, компания работает в том числе над развитием агротуризма. Посетителям рассказывают о том, как производится чай, они могут и сами отведать разные сорта как черного, так и зеленого чая, пишет ТАСС.

"В 2023 году наши объекты посетили рекордные 30 тыс человек, в сравнении с 2022 годом количество посетителей выросло на 10 тыс человек"

– Ольга Чебанюк

Представитель компании добавила, что в последнем докоронавирусном году, то есть в 2019-м, на фабрике и плантациях побывали всего 6 тыс гостей.