В зоне Ормузского пролива усиливается противостояние Ирана и США

ВМС КСИР задержали два судна, которые пытались скрытно пройти через Ормузский пролив, нарушая морское право. Задержанные суда связаны с Израилем. В свою очередь ВМС США задержали иранское гражданское судно.

Сегодня днем ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали два контейнеровоза в районе Ормузского пролива, сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA.

Выявить нарушителей помогла система мониторинга в акватории пролива: суда пытались пересечь пролив тайно, без разрешения иранских властей, говорится в сообщении, передает ТАСС.

"Военно-морские силы КСИР, использовав системы умного наблюдения за Ормузским проливом, обнаружили и задержали два судна-нарушителя: связанные с Израилем - MSC‑Francesca и Epaminodes, которые... имели целью скрытый выход из пролива"

Задержанные суда шли, неоднократно нарушая морское право и намеренно создавая помехи в работе навигационного оборудования, отмечает агентство.

В свою очередь ВМС США перехватили иранское судно M/V Sevan, находившееся в санкционном списке Минфина США: сообщает Центральное командование ВС страны (CENTCOM).

Иранское торговое судно было остановлено в Аравийском море американским вертолетом, поднятым с ракетного эсминца USS Pinckney. Капитан судна подчинился приказу и сейчас под конвоем ведет судно в Иран.

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В результате этих атак погиб ряд высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории и объектам США в странах Ближнего Востока и полностью заблокировал судоходство в Ормузском проливе.