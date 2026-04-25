В Дагестане восстановили более 130 участков дорог

В Республике Дагестан дорожные службы восстановили движение на 134 участках дорог после масштабных ливней и непогоды. Соответствующую информацию опубликовала организация "Дагестанавтодор" на своей странице в социальной сети.

На сегодняшний день полностью перекрытыми остаются лишь 3 отрезка транспортных путей, где активно идут восстановительные работы. Для 19 поврежденных участков дороги организованы временные объездные маршруты.

Представители организации дополнительно предупредили жителей и гостей региона о сохраняющейся угрозе схода лавин и камнепадов в горной местности.

Напомним, в конце марта и начале апреля в Дагестане прошли сильнейшие ливни, вызвавшие масштабные подтопления, а также сход лавин и селей в горах. Подъем уровня воды привел к затоплению участка федеральной трассы и прорыву дамбы Геджухского водохранилища в Дербентском районе, из-за чего спасателям пришлось эвакуировать свыше 4 тыс местных жителей.

По последним данным, стихия подтопила 9825 жилых домов, из которых 7126 признаны поврежденными. В результате наводнения погибли шесть человек, еще более 6,2 тыс пострадали.

Массовые ограничения проезда вводились в регионе начиная с конца марта по причине сложных погодных условий. Стихия затронула 156 участков дорог регионального и муниципального значения на территории 31 муниципалитета республики Дагестан.