Два лесных пожара пылают в Крыму

Сразу два лесных пожара сегодня вспыхнули в Крыму – горят леса в Бахчисарайском районе и в районе поселка Симеиз на южном берегу Крыма, недалеко от Судака, сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Крыму Дарья Диюнова.

"В Бахчисарайском районе горела лесная подстилка в районе села Баштановка. Пожар локализован на площади два гектара. В Симеизе пожар ликвидирован на площади 250 квадратных метров"

- Дарья Диюнова

Причины возгорания пока неизвестны – они будут установлены после окончтельного тушения возгораний, добавила глава пресс-службы, передает РИА Новости.

Напомним, с 1 апреля на полуострове действует пожароопасный сезон, который категорически запрещает местным жителям и туристам разводить костры в лесах, бросать горящие спички и окурки, а захламлять лесные поляны бутылками и осколками битого стекла.

