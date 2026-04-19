Крым вошел в пятерку топовых майских направлений отдыха

Нынешней весной спрос на поездки в Крым на майские праздники вырос в 3,5 раза, Направление заняло четвертую строчку по спросу, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Крымский полуостров попал в пятерку лидеров по популярности отдыха в предстоящие майские праздники, направление стало четвертым по спросу, хотя годом ранее не входило в топ-5, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

"Сильнее всего относительно прошлого года вырос интерес одиночных туристов к поездкам в Рязанскую и Ивановскую области - спрос на каждое из направлений увеличился в пять раз. Также в топ по динамике роста вошли Крым (рост в 3,5 раза), Хабаровский край (рост в три раза) и Татарстан (увеличение доли почти в 2,5 раза)"

Лидируют по популярности у туристов Татарстан - 16,5%, Санкт-Петербург - 16,2% Краснодарский край - 6,4%, Крым - 4,6% и Калининградская область - 4,3%, передает ТАСС.

Что касается популярных зарубежных направлений, то топ-5 возглавила Турция - 19,6%, Испания - 7,5%, Италия - 5,9%, Китай - 5,6% и Япония - 5,2%, отметили эксперты.

Самый мощный скачок интереса за рубежом продемонстрировала Сербия - спрос на нее взлетел в 5,3 раза, спрос на отдых в Абхазии вырос в 4,3 раза, в Казахстан - почти в 2,5 раза, в Армению - в 2,2 раза, замыкает рейтинг Германия, спрос на которую у туристов вырос в 2,1 раза, - сообщили в сервисе.