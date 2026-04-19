Петр Ян передал деньги пострадавшим от наводнения в Дагестане

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Петр Ян передал 3 млн рублей жителям села Цияб-Целитли в Дагестане, пострадавшим в результате наводнения.
Как отмечается, 33-летний спортсмен провел встречу с жителями населенного пункта, выслушал их проблемы и объявил о выделении денежных средств, передает "РИА Дагестан"
Уточняется, что деньги будут потрачены на восстановления жилья и решение бытовых проблем.
Ранее сообщалось, что Петр Ян лично привез в республику гуманитарную помощь.
Напомним, сильные дожди обрушились на Дагестан в конце марта и в начале апреля. Они привели к масштабному наводнению, в связи с чем в республике ввели режим ЧС федерального уровня.
Согласно последней информации, наводнение унесло жизни 6 человек, пострадали более 6,2 тыс граждан.