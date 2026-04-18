Глобальная энергокарта может измениться из-за ситуации с Ираном – МЭА

Ближневосточный кризис и блокада Ормузского пролива могут оказать существенное влияние на мировой рынок и привести к перестройке глобальной энергокарты, считает глава МЭА.

Перекройка мировой энергетической карты может произойти под влияние конфликта США и Израиля против Ирана и ситуации с Ормузским проливом, предупредил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, пишет газета Dünya.

"Ормузский пролив утратил свою прежнюю надежность. Нынешний кризис может привести к перекройке мировой энергетической карты. Эпоха, когда мировая экономика была неразрывно связана с одним проливом, скоро останется в прошлом"

– Фатих Бирол

Он подчеркнул, что даже если ситуация на Ближнем Востоке нормализуется завтра, "высокие цены и волатильность на рынках будут иметь долгосрочные последствия". Текущая ситуация ведет к структурным сбоям на мировых энергорынках.

Для стабилизации, напомнил Бирол, МЭА в марте высвободило 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов.

По оценкам главы МЭА, глобальный энергорынок может вернуться к стабильности по крайней мере через два года.

"Возвращение к довоенному состоянию потребует значительного времени, процесса восстановления и значительных капиталовложений. По нашим оценкам, это займет не менее двух лет. Это будет очень сложный период для стран - импортеров энергоносителей"

– Фатих Бирол