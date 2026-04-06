Энергетический кризис 2026: возобновляемая энергетика, нефть и авиатопливо; что происходит?

Война на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива вызвали крупнейший энергетический шок в современной истории. Расскажем, какая стоимость нефти на сегодня, почему фьючерсная и спотовая цена нефти сильно разошлись, почему в Европе дефицит авиатоплива, что происходит с возобновляемой энергетикой на фоне войны.

На фоне военных действий на Ближнем Востоке нефтяной рынок раскололся на два не слишком связанных между собой мира - спотовый рынок, где цены взлетели до исторических максимумов, и рынок фьючерсов, торгующийся в относительно умеренном диапазоне. Разрыв между ними достиг беспрецедентных величин, в то время как европейская авиация оказалась на грани коллапса из-за нехватки авиационного топлива.

Какова стоимость нефти на сегодня?

По состоянию на закрытие торгов 17 апреля фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне упали на 9,07% до $90,38 за баррель на Лондонской бирже ICE. Фьючерсы WTI с поставкой в мае упали на 11,45% до $83,85 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Ранее, 30 марта, Brent достигала пика в $119 за баррель, а 6 апреля WTI достигла $112,63 на фоне пика тревожности, связанной с блокадой. Таким образом, за примерно шесть недель войны с фьючерсного рынка было снято более $30 военной премии, причем основная часть этого снижения пришлась на пятничную сессию.

Падение цен в пятницу было вызвано заявлением министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи о том, что Ормузский пролив полностью открыт для коммерческих судов на оставшийся период прекращения огня между Израилем и Ливаном - 10-дневного перемирия, вступившего в силу. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил открытие пролива, но подчеркнул, что военно-морская блокада иранских портов США остается до подписания всеобъемлющего мирного соглашения. В течение пятничной сессии Brent падала ниже $90 за баррель внутридневно, в частности до $88,96, а WTI - до $81,38.

Почему фьючерсная и спотовая цена нефти так сильно разошлись?

Нефтяная торговля делится на два различных рынка: физические продажи (спот) и контракты на будущие поставки (фьючерсы). Основной эталон спотовых цен остается Dated Brent - корзина из четырех сортов нефти, добываемых в Северном море, и одного сорта из США, которая отражает цену за баррель нефти с поставкой в течение следующих 10-30 дней. Фьючерсы на Brent являются финансовыми деривативами, отражающими цену на нефть, подлежащую погрузке через несколько месяцев или даже лет. Простыми словами, Dated Brent отражает краткосрочный спрос, тогда как фьючерсы на Brent служат барометром ожиданий относительно будущих цен. Фьючерсная цена - это та, которая чаще всего фигурирует в новостных заголовках и результатах поисковых систем.

С начала войны эти два рынка разошлись беспрецедентно. Фьючерсный рынок, делая ставку на скорое разрешение кризиса, оценивает баррель по $90-$100. Физический рынок, столкнувшийся с реальным дефицитом доступной нефти, платит значительно больше. 7 апреля Dated Brent достигла исторического максимума в $144 за баррель. По состоянию на 15 апреля спред между Dated Brent (около $133 за баррель) и ближайшими фьючерсами на Brent (около $95) составлял $38 - разрыв, превышающий все, что фиксировалось во время войны в Персидском заливе, иракского кризиса и даже коронавирусной пандемии, когда глобальный спрос на нефть рухнул на 20 млн баррелей в сутки. К середине апреля спотовая цена несколько смягчилась до примерно $116, но все еще оставалась примерно на $30 выше фьючерсной, тогда как типичная разница составляет $1-$2. В отдельные моменты внутридневные спреды достигали $50.

Этот разрыв сигнализирует о фундаментальной поломке механизма ценового обнаружения, на который полагается вся мировая экономика. Спрос на нефть для немедленной поставки настолько высок, а доступные объемы настолько ограничены, что покупатели готовы платить огромную премию за баррели, которые можно получить прямо сейчас. Именно временной фактор стал критическим.

Что такое авиатопливо и почему в Европе его дефицит?

Авиационное топливо - это бесцветный очищенный нефтепродукт на основе керосина, используемый для питания самолетов с газотурбинными двигателями. Наиболее распространены его разновидности Jet A и Jet A-1. Оно производится на нефтеперерабатывающих заводах, в основном в Китае, на Ближнем Востоке и в США. Авиатопливо обычно хранится на крупных складах в аэропортах или рядом с ними и доставляется на самолеты через подземные гидрантные системы или с помощью топливозаправщиков.

Европа оказалась особенно уязвимой перед нехваткой авиатоплива из-за многолетнего закрытия собственных нефтеперерабатывающих мощностей. В Великобритании, которая потребляет больше всего авиатоплива в Европе, количество НПЗ сократилось с 18 в 1970-х годах до всего лишь четырёх сегодня. Именно Европа является крупнейшим потребителем авиатоплива, транспортируемого через Ормузский пролив: примерно 41% всего импорта авиационного топлива в Европу проходит через этот водный путь. На Ближний Восток приходится 75% чистого импорта авиатоплива Европой.

С момента введения блокады ни одна партия авиатоплива не прошла через пролив. Цены на авиатопливо выросли примерно на 95% с начала войны, удвоившись по сравнению с довоенным уровнем. Устойчивое авиационное топливо, на которое возлагались большие надежды как на альтернативу, покрывает лишь 0,6% мирового потребления авиакеросина в 2025 году и, по прогнозам, достигнет лишь 0,8% в 2026 году, что совершенно недостаточно для замещения выпавших объемов.

Сколько авиатоплива осталось в Европе?

По оценке МЭА, у Европы осталось авиатоплива на примерно шесть недель. Ряд европейских стран уже полагаются на запасы, покрывающие менее 20 дней потребления. Международная ассоциация воздушного транспорта предупредила, что уже к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива. ACI Europe еще 9 апреля предупредила Европейскую комиссию, что если проход через Ормузский пролив не возобновится в значительных и стабильных объемах в течение следующих трех недель, системный дефицит авиатоплива станет реальностью для ЕС. Ryanair, крупнейший европейский лоукостер, заявил, что ее торговые партнеры могут гарантировать достаточные поставки авиатоплива только до большей части мая. EasyJet заявила, что обеспечила около 70% топлива, необходимого до лета, но оставшиеся поставки подвержены значительным ценовым колебаниям.

Высокая стоимость авиатоплива и угроза его дефицита уже заставили крупнейшие авиакомпании принимать экстренные меры. Lufthansa объявила о закрытии регионального подразделения CityLine с выводом из эксплуатации всего парка из 27 самолетов. Кроме того, Lufthansa выводит из парка последние четыре Airbus A340-600 и два Boeing 747-400, а также сокращает дополнительные пять воздушных судов в зимнем расписании 2026-2027 годов. Общее сокращение флота составляет 38 самолетов. В компании заявили, что потребление топлива захеджировано в среднем на уровне около 80% на основе цен на сырую нефть, но оставшиеся 20% остаются полностью подверженными рыночным рискам. KLM отменила 80 рейсов в мае из амстердамского аэропорта Схипхол. Air Canada отменила рейсы на шести маршрутах, заявив, что цены на авиатопливо удвоились с начала конфликта, сделав некоторые низкорентабельные маршруты экономически нецелесообразными. Virgin Atlantic также объявила об отменах рейсов на фоне роста стоимости топлива.

Что происходит с возобновляемой энергетикой на фоне войны?

Еще до начала войны на Ближнем Востоке правительства по всему миру предпринимали активные меры по инвестированию в возобновляемую энергетику. Согласно последнему отчету МЭА, 150 стран проводят активную политику по развитию возобновляемой и ядерной энергетики, 130 стран проводят политику повышения энергоэффективности и электрификации, а 32 страны проводят политику стимулирования устойчивости цепочек поставок и диверсификации в области критически важных полезных ископаемых и чистых энергетических технологий.

С момента закрытия пролива страны Азии изо всех сил пытаются найти альтернативные источники энергии, что вынуждает правительства вводить чрезвычайные меры, такие как нормирование топлива и установление предельных цен. Южная Корея, Таиланд, Индия, Камбоджа, Индонезия, Вьетнам и Филиппины объявили о различных мерах - от налоговых льгот для домашних солнечных панелей до ввода в эксплуатацию новых проектов в области возобновляемой энергетики и даже перезапуска ядерных реакторов.

Индекс S&P Global Clean Energy Transition Index, который отслеживает 100 компаний, производящих солнечную, ветровую, гидро-, биомассу и другие виды возобновляемой энергии на развивающихся и развитых рынках, вырос на 70,92% в годовом исчислении. По состоянию на середину апреля индекс вырос на 13% по сравнению с MSCI World Index, который показал скромный рост в 1%. В 2025 году индекс показал рост на 44%, значительно опередив S&P 500 и индекс глобальной нефти.