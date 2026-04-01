Ситуация в Ормузском проливе 2026: блокада Ирана и США, мины, сколько танкеров прошло?

Расскажем, что представляет собой блокада Ормузского пролива США, сколько судов прошло через Ормузский пролив, какова ситуация с минами в Ормузском проливе, кто поддержал американскую блокаду Ормузского пролива, как блокада Ормузского пролива отразится на Иране, а также что ждет экспорт нефти из Ирана в Китай.

Несмотря на введение блокады Ормузского пролива, дипломатические усилия по урегулированию конфликта между США и ИРИ продолжаются. Пакистан, выступивший посредником в переговорах, работает над организацией второго раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном на высоком уровне уже на этой неделе.

Что представляет собой блокада Ормузского пролива США?

После того, как переговоры в Исламабаде зашли в тупик, американский лидер Дональд Трамп отдал приказ о военно-морской блокаде иранских портов. По заявлению Центрального командования США, блокада, вступившая в силу 13 апреля 17:00 (МСК), осуществляется против судов всех стран, входящих или выходящих из иранских портов и прибрежных районов. Зона действия ограничений охватывает порты и энергетические объекты, расположенные по всей береговой линии ИРИ.

При этом американские силы не препятствуют свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно. Любое судно, входящее в блокируемый район или покидающее его без разрешения, подлежит перехвату, перенаправлению и захвату. Нейтральным судам, уже находящимся в иранских портах, предоставлен ограниченный период для выхода, а судоходным компаниям рекомендовано сохранять повышенную готовность и соблюдать особую осторожность в коммуникации.

Для реализации блокады США сосредоточили в Аравийском море группировку из 14 боевых кораблей, включая девять ракетных эсминцев, боевой корабль прибрежной зоны, три больших десантных корабля и авианосец "Авраам Линкольн". Авианосец и два ракетных эсминца вошли в Оманский залив и расположились к востоку от Ормузского пролива.

В Тегеране назвали действия США незаконными и пиратскими. Командование иранских ВС подчеркнуло, что порты в Персидском заливе и Оманском море - "либо для всех, либо ни для кого". “Вражеские” суда не будут иметь права проходить через Ормузский пролив, в то время как другим судам будет разрешен проход в соответствии с правилами Тегерана. Если безопасность портов будет поставлена под угрозу, ни один порт в регионе не будет в безопасности.

Сколько судов прошло через Ормузский пролив?

Несмотря на вступление блокады в силу, судоходство через Ормузский пролив не прекратилось полностью. По данным специализирующейся на отслеживании морских перевозок компании Kpler, в первый же день действия блокады через пролив прошли несколько судов.

По меньшей мере два отплывших из иранских портов судна пересекли Ормуз 13 апреля вскоре после вступления блокады в силу, а третье судно пересекло пролив ночью. Среди них - балкер Christianna под флагом Либерии, который пересек пролив около 19:00 (МСК) после выгрузки 74 тысяч тонн кукурузы в иранском порту Бендер-Имам-Хомейни. Вторым судном стал танкер Elpis под флагом Коморских Островов, загруженный 31 тысячей тонн метанола, вышедший из иранского порта Бушир 31 марта и покинувший пролив примерно в то же время.

Наибольшее внимание привлек китайский танкер Rich Starry, находящийся под санкциями США. Он пересек пролив в ночь с понедельника на вторник, используя утвержденный Ираном маршрут к югу от острова Ларак. Судно перевозило около 250 тысяч баррелей метанола, погруженных в порту Хамрия в ОАЭ. Танкер и компания-владелец находятся под американскими санкциями за сотрудничество с ИРИ.

В общей сложности четыре судна, связанных с Ираном, использовали этот маршрут после вступления блокады в силу. Танкер Peace Gulf под панамским флагом направлялся в порт Хамрия в ОАЭ. Судно Murlikishan под флагом Мадагаскара следовало в Ирак для загрузки топлива.

Однако, несмотря на отдельные проходы, общий объем судоходства через пролив остается крайне низким. По данным Kpler, с 28 февраля по 12 апреля через пролив прошло 279 судов, тогда как до войны среднесуточный трафик составлял около 100 судов в день. Даже после объявления о двухнедельном прекращении огня 8 апреля через пролив прошли только 45 судов. Сотни танкеров и других судов остаются заблокированными в Персидском заливе с начала войны против Ирана. При этом с начала войны в Ормузском проливе было атаковано 22 судна: восемь - в территориальных водах ОАЭ, шесть - в водах Омана, по два - в водах Ирака и Катара, по одному - в водах Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии и Ирана.

Мины в Ормузском проливе: что происходит?

Угроза морских мин остается одной из ключевых проблем для восстановления судоходства в Ормузе. 11 апреля Белый дом объявил о начале операции по разминированию. Два эсминца ВМС США - "Фрэнк Э. Петерсон" и "Майкл Мерфи" - вошли в Персидский залив через Ормузский пролив в рамках более широкой миссии по обеспечению безопасности водного пути от мин, предположительно установленных КСИР.

В ближайшие дни к операции по разминированию планируется привлечь дополнительные силы США, включая подводные дроны. Эти беспилотные подводные аппараты будут использоваться для обнаружения, классификации и нейтрализации морских мин. Среди применяемых систем - торпедообразный дрон Knifefish компании General Dynamics. Несколько дней назад военные США поведали о начале процесса создания нового безопасного прохода, пообещав вскоре поделиться данными о нем.

Однако в Иране отрицают, что американские военные корабли пересекали пролив, подчеркивая, что инициатива прохода и движения любого судна находится в руках ВС ИРИ. При этом The New York Times, ссылаясь на американских чиновников, сообщила, что Иран может не располагать точными записями о местах установки всех мин. Тем не менее КСИР выпустил карту Ормузского пролива с указанием безопасного маршрута в обход мин. Карта направляет суда дальше на север, ближе к иранскому побережью, в сторону от традиционного маршрута, проходившего ближе к побережью Омана. В заявлении КСИР говорится, что все суда должны использовать новую карту для навигации в связи с возможным присутствием противокорабельных мин в основных судоходных каналах пролива.

По оценкам морских аналитиков, арсенал Ирана насчитывает 2-6 тысяч мин, значительная часть которых производится внутри страны. Это оружие подразделяется на три категории: контактные мины традиционной конструкции (взрываются при физическом контакте с корпусом судна), донные мины воздействия (срабатывают под воздействием акустической, магнитной или гидродинамической сигнатуры проходящих судов) и "умные" мины-ракеты, которые при обнаружении судна выпускают ракету, поражающую днище. Следует отметить, что процесс разминирования требует много времени, методичен и сопряжен с высоким риском. Он включает поиск мин с использованием гидролокаторов и траление с помощью механических или магнитных систем.

Кто поддержал блокаду Ормузского пролива США?

Несмотря на заявление Трампа о том, что ему намерены помочь "многочисленные страны", на практике поддержки не последовало.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опроверг поддержку блокаду Лондоном. Его поддержала министр финансов Соединенного Королевства Рэйчел Ривз, также раскритиковав отсутствие у американской администрации внятного плана по завершению военного конфликта с Ираном;

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал решение США о блокировании стратегического пролива незаконным с точки зрения международного морского права, выразив серьезные опасения, что подобные односторонние действия нанесут дополнительный удар по глобальной торговле и усугубят экономическую ситуацию;

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что его правительству не поступало предложений о помощи, и вместо этого призвал к деэскалации конфликта. Министр обороны Испании Маргарита Роблес назвала предложенную блокаду "бессмысленной";

Китай призвал все стороны к спокойствию. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь назвал действия США "опасными и безответственными", предупредив, что они лишь усугубят напряженность;

Япония заявила, что еще не приняла окончательного решения о развертывании своих Сил самообороны для разминирования Ормуза. Генсек кабмина Минору Кихара заявил, что Токио призывает к прогрессу на пути к всеобъемлющему взаимопониманию между Вашингтоном и Тегераном, а главное - чтобы деэскалация, включая обеспечение безопасности судоходства через пролив, была действительно достигнута;

Тегеран предупредил, что может нанести ответный удар по портам соседних стран Персидского залива. Иранские военные заявили, что США не способны полностью заблокировать пролив, и что любое военное судно, приближающееся к проливу, встретит "суровый ответ".

Как блокада Ормузского пролива отразится на Иране?

Экономические последствия блокады для Ирана могут быть катастрофическими. По оценкам бывшего чиновника Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Миада Малеки, "карантин США в отношении иранских портов будет стоить Ирану около $435 млн в день экономического ущерба". Из этой суммы около $276 млн приходится на потерю экспорта, в первую очередь сырой нефти и нефтехимии.

По данным Kpler, в марте Иран экспортировал 1,84 млн баррелей сырой нефти в сутки, а в апреле - 1,71 млн баррелей в сутки, что выше среднегодового показателя за 2025 год (1,68 млн баррелей в сутки). За 40-дневный период до введения блокады Иран заработал на экспорте нефти около $9 млрд. Блокада положила конец этому периоду: теперь ежедневные потери нефтяных доходов Тегерана оцениваются примерно в $150 млн. Объем иранской нефти на воде достиг около 190 млн баррелей, из которых примерно 140 млн баррелей направлялись на восток, в основном в Китай.

Иран десятилетиями существует под санкциями, но его экономика по-прежнему критически зависит от нефтяных доходов. По данным Всемирного банка, в 2022 году Иран экспортировал товаров примерно на $80,9 млрд, причем на Китай пришлось 27,7%. Основными торговыми партнерами по импорту являются ОАЭ (30,7%), Китай (26,5%) и Турция (около 10%). Даже при сохранении действующего двухнедельного перемирия и продолжающихся дипломатических усилиях блокада уже наносит серьезный урон экономике. Более того, существует риск вторичных эффектов. Если блокада спровоцирует ответные действия со стороны йеменских хуситов, которые могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, цены на нефть могут подняться выше $150 за баррель.

Что ждет экспорт нефти из Ирана в Китай?

Экспорт иранской нефти в Китай оказался под угрозой из-за морской блокады, введенной США. Однако накопленные запасы, использование теневого флота и работающая наземная инфраструктура позволяют Пекину сохранять устойчивость в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Ключевым фактором, позволяющим Пекину не ощутить дефицит мгновенно, стали стратегические запасы, накопленные за месяцы, предшествовавшие конфликту. По данным аналитиков, около 160 млн баррелей иранской нефти находятся в танкерах за пределами Персидского залива. Благодаря этим запасам, даже в случае полного прекращения новых поставок через пролив, Китай сможет поддерживать текущий уровень импорта (около 1,8 млн баррелей в день) как минимум до середины июля 2026 года. Ситуацию также смягчают значительные наземные запасы сырой нефти в провинции Шаньдун, где сосредоточено большинство независимых НПЗ, которые уже находятся на высоком уровне.

В долгосрочной перспективе Иран и Китай развивают альтернативные наземные маршруты для снижения зависимости от Ормузского пролива. Функционирует железная дорога, проходящая через Казахстан и Туркменистан (Восточный маршрут МТК "Север-Юг"), причем время в пути почти вдвое быстрее морской доставки. Первый грузовой поезд из Китая прибыл в Иран в феврале 2016 года, а в мае 2025 года первый грузовой поезд из китайского Сианя прибыл в сухой иранский порт Априн.

Но перевозка углеводородов по железной дороге в достаточных объемах сопряжена со значительными логистическими трудностями. Иранский экспорт в Китай почти на 90% состоит из нефти, нефтехимии и минеральных продуктов, и сырая нефть по-прежнему в значительной степени зависит от морских перевозок. В случае длительной блокады Китай столкнется с серьезным энергетическим давлением, поскольку эта железная дорога не может в полной мере заменить морские поставки сырой нефти.