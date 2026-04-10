Почему провалились переговоры США и Ирана и что будет дальше?

Пакистану удалось то, что не удалось другим посредникам США и Ирана, благодаря уникальным связям с государствами Персидского залива и Китаем. В отличие от многих других посредников в регионе, Пакистан не размещает у себя военные базы США, а главнокомандующий армией Пакистана пользуется доверием американского лидера Дональда Трампа. Тем не менее на данный момент переговоры США и Ирана зашли в тупик.

Как прошли переговоры США и Ирана в Пакистане?

Переговоры, проходившие с 11 по 12 апреля, стали первым прямым диалогом делегаций США и Ирана за более чем десятилетие, а также первой прямой встречей между двумя странами на столь высоком уровне со времен Исламской революции 1979 года.

В столице страны в день переговоров были приняты строжайшие меры безопасности: дороги перекрыли, поставили КПП, для обеспечения порядка было задействовано более 10 тысяч сотрудников служб безопасности. Иранская делегация приехала в Исламабад поздно вечером 11 апреля, а на следующий день на авиабазу Нур-Хан прибыла американская делегация. Кортежи проследовали по заранее согласованным маршрутам в отель Serena - место проведения переговоров.

Американскую делегацию возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс, которого сопровождали спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Иранскую сторону возглавляли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. В состав иранской делегации входили технические эксперты - экономисты, военные специалисты, юристы и ядерные физики.

Марафон переговоров продолжался 21 час без значительных перерывов. Процесс был непрерывным, но неровным: за кулисами состоялись десятки телефонных звонков между лидерами, пересматривались "красные линии", оказывалось огромное давление со стороны Вашингтона и Тегерана. Вице-президент Вэнс подтвердил, что разговаривал с Трампом почти дюжину раз в ходе переговоров.

Чем закончились переговоры между США и Ираном?

США настаивали на шести ключевых требованиях, которые, по заявлениям американских чиновников, остались без ответа:

полное прекращение обогащения урана;

демонтаж основных объектов по обогащению;

вывоз всех запасов высокообогащенного урана Ирана; принятие более широкой региональной системы безопасности с участием союзников США;

прекращение финансирования группировок, которые Вашингтон называет террористическими (включая ХАМАС, "Хезболлу" и хуситов);

полное открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход.

Вэнс заявил, что его команда покидает Пакистан, не достигнув соглашения, и назвал это "плохой новостью для Ирана, гораздо более плохой, чем для США". Главное требование США заключалось в получении фундаментального обязательства со стороны Ирана не разрабатывать ядерное оружие - не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе. При этом Вэнс оставил узкую возможность для возобновления переговоров, сообщив, что американская сторона представила "окончательное и наилучшее предложение", и теперь ответ за иранцами.

Что говорит Иран о переговорах с США?

Иранская версия срыва переговоров отличается от американской. Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран и Вашингтон были всего в "нескольких дюймах" от достижения соглашения. Он указал, что в ходе интенсивных переговоров Исламская Республика добросовестно сотрудничала с США, чтобы положить конец войне. Однако когда до подписания "исламабадского меморандума" оставалось совсем немного, иранская сторона столкнулась с максимализмом, постоянным изменением условий и блокадой.

Упоминание министром исламабадского меморандума о взаимопонимании между США и ИРИ стала сигналом о том, что стороны подошли к формальному соглашению ближе, чем ранее признавали правительства. Дипломатические источники подтверждают, что проект документа был готов к подписанию, однако в последний момент американская сторона, по имеющимся данным, заняла максималистскую позицию.

Спикер иранского парламента Галибаф, возглавлявший делегацию, заявил, что его команда выдвинула "дальновидные инициативы", но не смогла завоевать доверие американской стороны. Он также отметил, что США пришли к пониманию логики и принципов Ирана, и теперь им предстоит решить, способны ли они завоевать иранское доверие.

По информации знакомых с ходом переговоров источников, прогресс достигался фрагментарно: небольшие области сближения сменялись немедленным сопротивлением в других вопросах. Временами появлялись признаки того, что рамочное соглашение может быть достигнуто, но затем разрывы, казалось, увеличивались. Ключевой проблемой оставалось глубинное недоверие иранской стороны, обусловленное историей нарушенных обещаний, включая опыт двух предыдущих войн.

Иран также настаивал на расширении режима прекращения огня на Ливан. Еще до начала переговоров Тегеран заявил, что две меры, согласованные между сторонами, еще не выполнены: прекращение огня в Ливане и разблокирование замороженных активов ИРИ до начала переговоров. Подчеркивалось, что эти два вопроса должны быть решены до того, как переговоры начнутся. Хотя перемирие между Ираном, США и Израилем было достигнуто 8 апреля, Израиль продолжал атаки на Ливан. Израиль и США заявили, что двухнедельное прекращение огня не распространяется на Ливан, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары будут продолжаться.

Иран также требовал разблокирования своих замороженных активов - предположительно около $6 млрд, замороженных из-за многолетних американских санкций, парализовавших экономику страны. В преддверии переговоров иранские официальные лица заявили, что никакие переговоры невозможны без подвижек в прекращении огня в Ливане и без разблокировки активов. Невыполнение этих условий стало одной из причин, по которым Тегеран оценил переговоры как недостаточно серьезные.

США закрыли Ормузский пролив?

Ормузский пролив, через который до войны проходила примерно четверть мировых поставок сырой нефти, стал главной точкой напряжения в американо-иранском противостоянии. Иран фактически контролировал доступ к этому стратегическому водному пути с начала американо-израильских атак. КСИР ввел систему сборов, требуя от судов получения кодов допуска и транзита под конвоем через контролируемый коридор.

Почти полная остановка судоходства через пролив привела к резкому росту мировых цен на энергоносители, дестабилизировала мировые рынки и оказала постоянное давление на страны-импортеры энергоносителей в Азии и Европе. Тегеран объяснил свой контроль над проливом как меру безопасности, так и ключевой рычаг переговоров, от которого он не желает отказываться без более широкого урегулирования.

После провала переговоров президент Трамп объявил о введении военно-морской блокады Ормузского пролива. Он заявил, что с 13 апреля ВМС США начнут процесс блокады любых судов, пытающихся войти в пролив или выйти из него, и что Ирану не будет позволено наживаться. Американский лидер также сообщил, что другие страны работают вместе с США, чтобы предотвратить продажу нефти Ираном.

В ответ командующий ВМС ИРИ назвал угрозу блокады "нелепой", подчеркнув, что иранские военно-морские силы следят за всеми действиями армии США в регионе. В КСИР заявили, что любые военные суда, которые намереваются приблизиться к Ормузскому проливу под любым предлогом, будут рассматриваться как нарушение режима прекращения огня и подвергнутся суровым мерам. Тем не менее в Центральном командованием ВС США подтвердили, что с 17:00 (МСК) началась уже американская блокада пролива.

Будут новые переговоры Ирана и США?

Несмотря на отсутствие прорыва, Пакистан сохранил свою роль посредника. Глава МИД Пакистана Исхак Дар заявил, что Исламабад продолжит содействовать диалогу между Ираном и США в ближайшие дни. Он также подчеркнул, что для обеих сторон крайне важно выполнять свои обязательства по прекращению огня. Результат переговоров означает для Пакистана лишь тактическую неудачу при сохранении стратегической роли. Сам факт приведения сторон к личной встрече стал значительным дипломатическим достижением. Отсутствие сближения отражает структурные различия между США и Ираном, а не провал посредничества.

Источники подтвердили, что иранская делегация встретилась с пакистанскими чиновниками после завершения переговоров, прежде чем вылететь в Тегеран. Также появились сообщения, что посредники продолжают работу с США и ИРИ по достижению взаимопонимания. В МИД Ирана подчеркнули, что отсутствие соглашения не следует рассматривать как провал более широкого процесса, поскольку никто и не ожидал немедленного прорыва. Успех этого дипломатического процесса зависит от серьезности и добросовестности противоположной стороны, отказа от чрезмерных и незаконных требований и принятия законных прав и интересов Ирана.