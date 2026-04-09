Мирные переговоры: Иран и США, Израиль и Ливан

Закончилась ли война на Ближнем Востоке или нет? Это зависит от того, как пройдут мирные переговоры четырех стран. О том, кто примет участие в переговорах, что будут обсуждать стороны и есть ли шанс на мирное урегулирование - рассказываем в нашем материале.

В эти выходные в Пакистане должны пройти переговоры между США и Ираном, в которых впервые в своей карьере примет участие вице-президент США, Джей Ди Вэнс. Однако для их, хотя бы минимального успеха, важно, чтобы прекратилась война между Израилем и Ливаном, поэтому на следующей неделе Вашингтон намерен принять делегации из Бейрута и Тель-Авива.

Какая связь между Ираном, США, Израилем и Ливаном?

Война на Ближнем Востоке, которая началась 28 февраля 2026 года, велась/ведется на двух фронтах:

Иран. США и Израиль наносили координированные удары по стране до 7 апреля - даты заключения перемирия. В ответ Иран атаковал американские военные объекты, а также энергетическую инфраструктуру в соседних странах региона, включая Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ и другие. Ливан. Ливанская кампания началась на два дня позже ливанской, 2 марта, с ударов ливанской ”Хезболлы” по Израилю в ответ на убийство Али Хаменеи, Верховного лидера Ирана. Израиль, в свою очередь, начал атаковать южные и восточные регионы Ливана. На сегодняшний день, в результате израильских ударов по Ливану, более миллиона человек стали перемещенными лицами, тысячи людей погибли и были ранены, страна оказалась на пороге гуманитарного кризиса.

Ливан, точнее группировка ”Хезболла”, одна из немногих открыто поддерживающих Иран и его интересы в регионе. Согласившись на перемирие с США и Израилем, Иран выдвинул требование немедленного прекращения огня и в Ливане тоже, притом до того как будут проведены мирные переговоры в Исламабаде. По информации источников, Трамп попросил премьер-министра Израиля, Беньямина Нетаньяху, ослабить атаки на ”Хезболлу”, а в минувший четверг, 9 апреля, стало известно, что Израиль согласился на переговоры с Ливаном.

Переговоры № 1

Первые запланированные переговоры между враждующими сторонами - это переговоры в столице Пакистана, Исламабаде, между иранской и американской делегацией.

Почему переговоры будут в Пакистане?

В Пакистан США и Иран пригласил премьер-министр страны, Шахбаз Шариф, который в нынешнем ирано-американском конфликте выступает главным посредником. Белый дом официально подтвердил, что переговоры состоятся в субботу, 11 апреля. За время 6-недельного конфликта Ирана с США и Израилем Пакистану удалось завоевать доверие как у Вашингтона, так и у Тегерана, в первую очередь, за счет сохранения нейтральной позиции. Вот почему местом переговоров был избран Исламабад.

Сколько и в каком формате будут проходить переговоры?

Иранские власти объявили, что переговоры могут продлиться до двух недель (если так и случится, они будут идти параллельно израильско-ливанским переговорам в Вашингтоне), а значит как минимум частично делегации обеих стран останутся в Исламабаде на какое-то время. Пакистанские службы безопасности были переведены в режим повышенной готовности, а ключевые точки доступа в город перекрыты. Американо-иранские переговоры будут непрямыми: предполагается, что делегации будут сидеть в разных помещениях, а посредниками между ними выступят пакистанские официальные лица.

Кто будет участвовать в переговорах?

Белый дом подтвердил, что от США в непрямых переговорах с Ираном участвует вице-президент страны, Джей Ди Вэнс. Он возглавит делегацию, в которую также войдут спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер.

От Ирана в Исламабад приедут спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи. Неизвестно, будут ли в иранской делегации представители КСИР (Корпуса Стражей Исламской революции), усилиями которого велась война против США и Израиля.

Почему Джей Ди Вэнс едет на переговоры?

От США впервые в переговорах с Ираном будет участвовать вице-президент Джей Ди Вэнс, второй человек в политической иерархии страны. Он был выбран в связи с тем, ранее ни один участник переговоров от Америки не смог договориться с Исламской Республикой. Важно отметить, что Вэнс изначально выступал против войны с Ираном, и теперь ему предстоит убедить Тегеран разблокировать Ормузский пролив, несмотря на продолжающиеся боевые действия в Иране.

О чем хотят договориться Иран и США?

У Ирана и США разные повестки на грядущих переговорах. Иран предлагает план из 10 пунктов, который предусматривает, среди прочего:

контроль со стороны иранских военных над проходом судов в Ормузском проливе;

прекращение войны в Ливане;

компенсацию/репрации за нанесенный в ходе войны ущерб;

снятие всех санкций: как первичных, так и вторичных;

разморозку всех иранских активов за рубежом.

США официально не приняли условия Ирана, однако Трамп заявил, что ”работать над ними можно”. Главное, чего хотят добиться США от переговоров с Ираном - это разблокировка Ормузского пролива, через который нефть, газ и компоненты для удобрений экспортируются по всему миру. Второе немаловажное условия для Вашингтона - передача Ираном своих запасов обогащенного урана.

Переговоры № 2

Отдельное условие Ирана - прекращение войны в Ливане. Аббас Арагчи уже предупредил, что если Израиль продолжит наносить удары по стране, Тегеран откажется от перемирия. По большому счету, от того, как пройдут переговоры по Ливану, зависит успех или неудача иранских переговоров.

Что касается переговоров по Ливану, о них известно следующее:

состоятся переговоры на следующей неделе в Вашингтоне;

от Израиля в переговорах будут участвовать израильский посол в США, Йехиэль Лейтер и посол Ливана в США, Нада Хамаде Моавад. Примечательно, что об участии представителей ”Хезболлы”, против которой Израиль, в первую очередь, ведет борьбу, информации нет;

Израиль требует от Ливана разоружения ”Хезболлы” и подписания мирного договора;

главное условие Ливана - немедленное прекращение атак на Ливан.

Будут ли успешными переговоры?

Очевидно, что все стороны, кроме Израиля, готовы к тому, чтобы завершить вооруженный конфликт: Иран потерпел серьезные потери в ходе войны, США не смогли добиться заявленных целей, а Ливан и вовсе на грани масштабного гуманитарного кризиса. Однако несмотря на желание большинства сторон, как минимум, постепенно снижать градус напряженности, все будет зависеть от Израиля и его готовности смягчить свою непреклонную позицию по ”Хезболле”, разоружить которую ливанскому правительству сегодня не под силу.