Как Пакистан стал посредником между США и Ираном?

Война в Иране поставлена на паузу. Хотя никакой ясности в отношении того, насколько крепко перемирие и каковы его условия нет, одно очевидно: без Пакистана договориться сторонам вряд ли бы удалось. Как и почему Пакистан стал посредником между США и Ираном - рассказываем в нашем материале.

Что за страна Пакистан?

Пакистан на карте мира появился в 1947 году в результате раздела Британской Индии. Западную границу страна делит с Ираном, ее протяженность составляет более 900 километров. Пакистан - второй в мире по численности мусульманского населения: в стране 226 млн человек, относящих себя к последователям ислама, что составляет примерно 97% всего населения государства. Из всех мусульман 20% - шииты, как в Иране. С точки зрения экономики Пакистан - страна среднего уровня достатка, а ее главные торговые партнеры - США, Китай, ОАЭ, Великобритания и Саудовская Аравия. C 1998 года Пакистан - ядерная держава, а ее армия занимает 7е место в мире в рейтинге самых сильных армий планеты. Глава страны — премьер-министр Шахбаз Шариф.

Какие у Пакистана отношения с США?

Долгое время Пакистан считался ненадежным партнером США в регионе Южная Азия: страна поддерживала Вашингтон в его войне с Афганистаном (с которым Пакистан делит северо-западную и северную границы), но при этом не обрывала связи с афганским Талибаном. После выхода США из Афганистана в 2021 году Пакистан оказался вне поле внимания Белого дома, который сосредоточился на укреплении связей с Индией.

Ситуация изменилась в 2024 году, когда к власти в США вернулся Дональд Трамп. За короткое время Исламабад и Вашингтон стали сотрудничать в борьбе с терроризмом, а также подписали соглашение о партнерстве в сфере криптоиндустрии и добычи критически важных минералов. В 2025 году Пакистан выдвинул Трампа на соискание Нобелевской премии мира и выразил благодарность за успешное разрешение краткосрочного конфликта с Индией. В 2026 году Пакистан присоединился к Совету мира, который Трамп создал для восстановления мира на Ближнем Востоке и реконструкции Газы. В последний год тема Ирана в отношениях между США и Пакистаном тоже играет не последнюю роль: по словам Трампа, никто не знает Иран лучше, чем пакистанские чиновники.

Какие у Пакистана отношения с Ираном?

История отношений Пакистана и Ирана началась в момент создания Пакистана в 1947 году. Десятилетиями страны выступают посредниками в конфликтах друг друга с третьими странами. В монархический период Ирана (до 1979 года) Пакистан полагался на Тегеран в разрешении споров с Афганистаном, а также в конфликтах с Индией в 1965 и 1971 году.

Не испортились отношения между соседними странами и после Исламской революции в Иране в 1979 году. Внутри Пакистана поддержка Ирана достаточно велика, не в последнюю очередь из-за большого процента мусульман-шиитов, проживающих в стране. В первые дни войны Ирана с США и Израилем в Карачи, в частности, вспыхнули протесты: демонстранты попытались захватить американское консульство, в результате чего погибло как минимум 10 человек. Для Ирана Пакистан - подходящая кандидатура на роль посредника в переговорах с США, поскольку Тегеран не считает Исламабад ни американским, ни израильским союзником: в стране нет военных баз США, дипломатические отношения с Израилем установлены не были.

Почему Пакистан взял на себя роль посредника?

В продолжающейся войне Ирана с США и Израилем, Пакистану есть, что терять:

Пакистан зависит от нефти, которая импортируется через Ормузский пролив, и с начала конфликта властям страны пришлось поднять цены на бензин и дизель на 20%. Чем дольше продолжается война, тем больше усугубляется экономическое положение Пакистана.

Пакистан делит границу с Ираном и часть его населения — мусульмане-шииты. Дальнейшая эскалация чревата как кризисом беженцев, так и волнениями внутри страны.

Пакистан не хочет быть втянутым в войну, поскольку уже находится в состоянии военных действий с соседним Афганистаном.

Почему Пакистан не помогает Ирану?

Причина, по которой Пакистан в нынешнем конфликте с участием Ирана, США и Израиля, не встал открыто на сторону Тегерана, хотя и осудил удары Тель-Авива по Исламской Республике и выступил в поддержку суверенитета соседней страны, - отношения с Саудовской Аравией, которые в последние годы значительно укрепились. Помимо экономического сотрудничества, страны с осени прошлого года связывает оборонное сотрудничество, в рамках которого нападение на одно из государств считается нападением на оба. И хотя Пакистан настаивает на том, что не намерен использовать свои, в частности, ядерные возможности, для защиты Саудовской Аравии, само по себе соглашение говорит о способности двух государств сотрудничать против противников. В случае, если Саудовская Аравия в рамках ирано-американского конфликта запросит поддержку Пакистана, Исламабад окажется в сложной дипломатической ситуации, где ему придется выбирать между стратегическим партнером и дружественной соседней страной.

В чем заключается посредничество Пакистана?

С самых первых дней конфликта на Ближнем Востоке Пакистан начал прилагать дипломатические усилия для его урегулирования. Уже 3 марта министр иностранных дел Исхак Дар заявил, что страна готова способствовать диалогу между Вашингтоном и Тегераном. Вся дипломатическая активность велась за кулисами, в то время как публично Иран и США отказались от взаимодействия. Премьер-министр на протяжении всего конфликта поддерживал контакты с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, стараясь убедить его в необходимости деэскалации, в свою очередь Сайед Асим Мунир, глава Сил обороны и штаба сухопутных войск, в последние дни убеждал Трампа отказаться от сокрушительного удара по Ирану. По словам пакистанских чиновников, американские сообщения через Исламабад передавались в Иран, и наоборот, при этом никаких деталей этого процесса не раскрывается.

Что будет дальше?

Насколько крепким окажется перемирие между Ираном и США, заключенное при посредничестве Пакистана, неизвестно. Израиль продолжает наносить удары по Ливану, хотя Исламабад заявил о том, что перемирие затрагивает не только Иран, но и Ливан, а статус Ормузского пролива остается под вопросом. Между тем, премьер-министр Пакистана, Шахбаз Шариф, официально пригласил Иран и США на переговоры в Исламабад, которые запланированы на субботу, 11 апреля. Белый дом подтвердил, что диалог действительно начнется на выходных. От иранской стороны на переговорах ждут министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и спикера парламента, Мохаммада-Багера Галибафа. Белый дом будут представлять вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Пакистанские чиновники заявляют, что ни о чем нельзя говорить с уверенностью до тех пор, пока делегации не прибудут в Исламабад.