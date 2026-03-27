Война на Ближнем Востоке 2026: стратегические запасы нефти и Китай

Китай успел накопить впечатляющий стратегический запас нефти, но риски сохраняются даже для Пекина. Расскажем, что вызвало энергетический кризис в 2026 году, что такое стратегические запасы нефти и какими нефтяными резервами располагают США, Китай, Япония, Южная Корея и страны Европы, а также где Китай берет нефть.

Что вызвало энергетический кризис в 2026 году?

После начала американо-израильских ударов Иран, чьи территориальные воды простираются в Ормузский пролив, фактически заблокировал этот стратегически важный водный путь. Через пролив, который является единственным морским выходом из Персидского залива для производителей нефти и газа, обычно проходило около четверти мирового объема сырой нефти и СПГ. Это привело к немедленному и резкому росту цен. К 6 апреля фьючерсы на нефть марки Brent превысили $110 за баррель, а WTI торговалась выше $113, подскочив по сравнению с довоенными уровнями примерно на 40%. Эксперты предупреждают, что если сбои в поставках продолжатся, цена на Brent может подняться до $150 за баррель.

Ситуация осложняется не только блокадой пролива. Иран нанес ответные удары по энергетической инфраструктуре в странах Персидского залива, что вынудило такие государства, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт, сократить добычу, еще больше усугубив глобальный дефицит предложения. В ответ на кризис 32 страны-члена МЭА 11 марта согласились на беспрецедентный шаг - скоординированный выпуск на рынки 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Это крупнейшее подобное действие в истории агентства, значительно превосходящее высвобождение 182 млн баррелей в 2022 году. По состоянию на апрель 2026 года переговоры о прекращении огня и разблокировке пролива зашли в тупик; Иран отклонил предложение Пакистана об открытии пролива в обмен на временное перемирие, и ситуация остается крайне напряженной.

Что такое стратегические запасы нефти?

Стратегический запас нефти представляет собой резерв сырой нефти и нефтепродуктов, хранящийся в специализированных государственных хранилищах на экстренный случай. Этот резерв создается для использования в чрезвычайных ситуациях - войнах, крупных техногенных катастрофах или экономических кризисах, которые могут привести к перебоям в поставках топлива. Государства, как правило, наполняют свои резервы через соглашения с частными компаниями, а иногда и за счет собственной добычи.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), государства-члены этой организации совокупно обладают более чем 1,2 млрд баррелей общественных аварийных запасов нефти. Еще около 600 млн баррелей находятся в распоряжении частных организаций, но по государственному мандату и также могут быть использованы для покрытия общественных нужд. Стратегические запасы нефти - это инструмент экономической и политической стабильности. Способность страны "открыть кран" своих резервов в критический момент может сдержать панику на рынках и предотвратить резкий скачок цен.

Каковы стратегические запасы нефти в мире?

Стратегические запасы нефти в США

Объем резервов : на момент кризиса стратегический нефтяной резерв США составляет 415 млн баррелей, что составляет лишь около 58% от общей проектной мощности в 714 млн баррелей;

: на момент кризиса стратегический нефтяной резерв США составляет 415 млн баррелей, что составляет лишь около 58% от общей проектной мощности в 714 млн баррелей; Действия в рамках кризиса: США объявили о высвобождении 172 млн баррелей в рамках скоординированных действий МЭА - примерно 41% от текущего объема их резервов. Минэнерго США подтвердило планы по высвобождению запасов в течение ближайшего года, а также намерено восполнить их закупкой около 200 млн баррелей без дополнительных затрат для налогоплательщиков. Однако критической проблемой является физическое состояние хранилищ - соляных куполов в Луизиане и Техасе, построенных в 1970-х годах. По оценкам аналитиков, после завершения текущего выпуска запасы упадут ниже законодательно установленного минимального порога в 252 млн баррелей, что сделает дальнейшее использование резервов практически невозможным без серьезного риска для целостности хранилищ.

Стратегические запасы нефти в Китае

Объем резервов : Китай, не являющийся членом МЭА, но крупнейший в мире импортер нефти, оказался в уникальной ситуации. Благодаря многолетней стратегической подготовке Пекин смог создать буфер, который сейчас позволяет ему чувствовать себя более защищенным, чем большинство других стран. Китай создал крупнейший в мире стратегический нефтяной резерв. По состоянию на начало 2026 года его объем оценивается примерно в 1,2 млрд баррелей, что достаточно для покрытия примерно 109 дней морского импорта. По другим данным, цифра еще выше - 1,4 млрд баррелей, которые бы компенсировали полное прекращение поставок с Ближнего Востока примерно на полгода. Эти запасы, а также коммерческие резервы, хранятся на стратегических базах, расположенных в основном в восточных и южных прибрежных провинциях, таких как Шаньдун, Чжэцзян и Хайнань. Ключевые хранилища находятся в Чжэньхае и Чжоушане;

: Китай, не являющийся членом МЭА, но крупнейший в мире импортер нефти, оказался в уникальной ситуации. Благодаря многолетней стратегической подготовке Пекин смог создать буфер, который сейчас позволяет ему чувствовать себя более защищенным, чем большинство других стран. Китай создал крупнейший в мире стратегический нефтяной резерв. По состоянию на начало 2026 года его объем оценивается примерно в 1,2 млрд баррелей, что достаточно для покрытия примерно 109 дней морского импорта. По другим данным, цифра еще выше - 1,4 млрд баррелей, которые бы компенсировали полное прекращение поставок с Ближнего Востока примерно на полгода. Эти запасы, а также коммерческие резервы, хранятся на стратегических базах, расположенных в основном в восточных и южных прибрежных провинциях, таких как Шаньдун, Чжэцзян и Хайнань. Ключевые хранилища находятся в Чжэньхае и Чжоушане; Действия в рамках кризиса: Несмотря на огромные объемы, Пекин крайне осторожен в использовании этого ресурса. Китай отклонил запрос государственной нефтеперерабатывающей компании Sinopec на доступ к 95 млн баррелей из коммерческих резервов. Видимо, правительство рассматривает стратегический резерв как подушку безопасности и пока предпочитает полагаться на альтернативные источники.

Стратегические запасы нефти в Японии

Объем резервов : Япония, которая зависит от Ближнего Востока примерно на 95% своего нефтяного импорта, обладает одними из крупнейших резервов в мире - около 470 млн баррелей, что эквивалентно 254 дням внутреннего потребления. Из них государственные резервы покрывают 146 дней, а частные - 101 день;

: Япония, которая зависит от Ближнего Востока примерно на 95% своего нефтяного импорта, обладает одними из крупнейших резервов в мире - около 470 млн баррелей, что эквивалентно 254 дням внутреннего потребления. Из них государственные резервы покрывают 146 дней, а частные - 101 день; Действия в рамках кризиса: страна уже начала высвобождение резервов, объявив о выпуске около 80 млн баррелей. Этого объема хватит на примерно 45 дней национального спроса. Более того, японское правительство рассматривает возможность дополнительного выпуска в мае, эквивалентного примерно 20 дням потребления, поскольку импорт в марте упал до самого низкого уровня с 2013 года.

Стратегические запасы нефти в Южной Корее

Объем резервов: Южная Корея, один из крупнейших импортеров энергоносителей в Азии, располагает значительными стратегическими запасами;

Южная Корея, один из крупнейших импортеров энергоносителей в Азии, располагает значительными стратегическими запасами; Действия в рамках кризиса: В рамках глобального пакета МЭА на долю Кореи пришлось 22,46 млн баррелей (около 5,6% от общего объема). Кроме того, правительство запустило программу "свопов", в рамках которой сырая нефть из госрезерва предоставляется в кредит четырем крупнейшим национальным нефтепереработчикам для предотвращения сбоев в производстве.

Стратегические запасы нефти в Европе

Великобритания

Объем резервов: Страна, как член МЭА, обязана поддерживать запасы, эквивалентные не менее 90 дней чистого импорта. Однако британский парламент в официальном ответе констатировал, что больше не располагает достаточными резервами для покрытия внутреннего спроса;

Страна, как член МЭА, обязана поддерживать запасы, эквивалентные не менее 90 дней чистого импорта. Однако британский парламент в официальном ответе констатировал, что больше не располагает достаточными резервами для покрытия внутреннего спроса; Действия в рамках кризиса: Несмотря на это, Великобритания подтвердила участие в инициативе МЭА, взяв на себя обязательство высвободить 13,5 млн баррелей нефти в рамках глобального пакета в 400 млн баррелей. Это действие поддерживается на фоне предупреждений канцлера казначейства о том, что конфликт может подстегнуть инфляцию.

Германия

Объем резервов : По данным министерства экономики ФРГ, страна располагает 110 млн баррелей сырой нефти и 67 млн баррелей нефтепродуктов в стратегическом резерве;

: По данным министерства экономики ФРГ, страна располагает 110 млн баррелей сырой нефти и 67 млн баррелей нефтепродуктов в стратегическом резерве; Действия в рамках кризиса: Германия приняла решение высвободить 19,51 млн баррелей нефти, что составляет примерно одну пятую от ее национальных стратегических запасов.

Франция

Объем резервов: По состоянию на март 2026 года стратегические резервы Франции покрывают 108 дней импорта. Глава минэкономики Ролан Лескюр пояснил, что чуть более 90 дней из них управляются государственным оператором, а около 18 дней находятся в частных руках;

По состоянию на март 2026 года стратегические резервы Франции покрывают 108 дней импорта. Глава минэкономики Ролан Лескюр пояснил, что чуть более 90 дней из них управляются государственным оператором, а около 18 дней находятся в частных руках; Действия в рамках кризиса: В рамках скоординированных действий МЭА Франция подтвердила высвобождение 14,5 млн баррелей нефти. При этом министр отметил, что в настоящий момент Франция пока не готова к новым высвобождениям нефти.

Италия

Объем резервов : Италия, по закону, обязана поддерживать запасы, эквивалентные 90 дням чистого импорта. На начало 2024 года они составляли около 76 млн баррелей;

: Италия, по закону, обязана поддерживать запасы, эквивалентные 90 дням чистого импорта. На начало 2024 года они составляли около 76 млн баррелей; Действия в рамках кризиса: Страна присоединилась к инициативе МЭА, выделив на высвобождение 9,966 млн баррелей (около 2,5% от общего пакета). Министерство экологии и энергетической безопасности Италии подтвердило, что эти объемы будут высвобождены в ближайшие недели.

Испания

Объем резервов : Общий объем стратегических резервов Испании составляет около 150 млн баррелей сырой нефти;

: Общий объем стратегических резервов Испании составляет около 150 млн баррелей сырой нефти; Действия в рамках кризиса: 17 марта Совет министров Испании разрешил высвобождение до 11,5 млн баррелей нефти из стратегических запасов. Этот объем эквивалентен 12,3 дням национального потребления. Высвобождение происходит партиями: первая партия в 3,75 млн баррелей была выпущена в течение 15 дней, а дальнейшие поставки зависят от развития ситуации.

Где Китай берет нефть?

Один из ключевых элементов китайской стратегии - это небольшие частные нефтеперерабатывающие заводы, сконцентрированные в основном в провинции Шаньдун. Эти НПЗ составляют около четверти общей мощности переработки в Китае, но работают на очень тонкой марже. Их стратегическая ценность для Пекина проявилась в годы санкций. Государственные гиганты, такие как Sinopec, воздерживаются от прямых закупок санкционной нефти из-за юридических и репутационных рисков. Независимые НПЗ же, напротив, стали главными покупателями дисконтированной иранской, российской и венесуэльской нефти. В 2025 году Китай приобрел более 80% экспортируемой Ираном нефти, причем основными покупателями выступили именно эти заводы. Иранская легкая нефть продавалась Китаю с дисконтом в $8-10 за баррель по сравнению с эталонной Brent, что принесло миллиарды долларов экономии. Эта дешевая нефть не только питала китайскую экономику, но и использовалась для наполнения стратегических резервов.

Несмотря на впечатляющую подготовку, китайская "подушка безопасности" не бесконечна. Аналитики Kpler отмечают, что импорт сырой нефти в Китай в марте 2026 года упал до 10,19 млн баррелей в день по сравнению с 11,51 млн в феврале. Большая часть мартовских поставок была отгружена еще до начала войны, и ожидается, что в апреле импорт резко сократится. Главная проблема частных китайских НПЗ - их чувствительность к ценам. Когда мировые цены на нефть взлетают, их и без того тонкая маржа прибыли исчезает, поэтому сейчас они воздерживаются от новых закупок из-за высоких цен.