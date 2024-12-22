Какие запасы нефти у США и кто главный на мировом нефтяном рынке

Трамп задумал опустить цены на нефть и сделать США главной мировой державой по энергоресурсам. Сколько нефти у США и кто в мире добывает больше всего нефти? Что будет с ценами на нефть при Трампе?

Президент США Дональд Трамп видит путь к богатству Штатов через мировое господство в энергетической отрасли. Какие у США запасы нефти и зачем Трамп хочет снизить цены на нефть?

Самые богатые нефтью страны мира

Крупнейшими запасами нефти в мире обладают сегодня Венесуэла - около 300 млрд баррелей, почти 19% всех общемировых запасов, Саудовская Аравия - 267 млрд, Иран - 209 млрд, Канада - 170 млрд, Ирак - 145 млрд, Кувейт - 102 млрд, ОАЭ - 98 млрд и Россия - 80 млрд.

При этом наличие запасов не говорит о лидерстве в производственной сфере. Так, нефтяные запасы в Венесуэле залегают в основном в недоступных местах, их добыча или невозможна или слишком дорога.

Россия располагает 4,6% мировых запасов и по добыче занимает второе место в мире.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько нефти у США?

Нефтяные резервы США называют самыми крупными в мире.

США держат стратегический нефтяной резерв в четырех подземных хранилищах природного происхождения, в соляных куполах вдоль побережья Мексиканского залива в Техасе и Луизиане.

На 17 января 2025 года запасы нефти в США составили 411,7 млн баррелей по данным Минэнерго США. Это минимальный уровень за почти три года и на 6% ниже среднего показателя за последние пять лет для января.

На США приходится только 2,5% мировых запасов нефти, при этом страна - лидер в мировом нефтяном производстве и потреблении. Россия и Саудовская Аравия - главные конкуренты США на глобальном энергетическом рынке.

Саудовская Аравия - государство, где высоки как запасы, так и производство нефти. Она, наряду с РФ и США, входит в тройку мировых нефтяных лидеров.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Позиции США, РФ и Саудовской Аравии в тройке могут меняться из года в год. Так, по данным Annual Statistical Bulletin 2023, составленного ОПЕК, список стран по нефтедобыче в 2023 году выглядел так:

США - 11887 тыс бар/день,

Саудовская Аравия - 10591 тыс бар/день,

Россия - 9756 тыс бар/день,

Ирак - 4453 тыс бар/день,

Китай - 4094 тыс бар/день.

По другим данным добыча в США превышает 13 млн баррелей в сутки, а России и Саудовской Аравии находится примерно на одинаковом уровне в 10,5 млн бар/день.

Трамп и цены на нефть

Американский президент планирует нарастить нефтедобычу в США и "залить" дешевой нефтью весь мировой рынок. Также у него большие планы на СПГ, хотя уже сегодня Штаты главный мировой экспортер сжиженного газа.

Низкие цены на нефть в США дают конкурентное преимущество американской промышленности. Чтобы снизить цены, Трамп призывает нарастить добычу. Для этого он хочет отдать под разработку федеральные земли, в том числе на Аляске и в Техасе, и шельф Тихого и Атлантического океанов, разрешить строительство нефтепроводов, отменить ограничения Байдена на экспорт СПГ и отойти от "зеленой" повестки, которую также продвигал его предшественник на посту президента.

© Фото: Белый дом

По оценкам аналитиков, Трампа ждут сложности: нефтяники руководствуются рентабельностью и оценивают проекты на годы вперед, прежде чем увеличить инвестиции. Низкие цены на энергоресурсы не привлекают компании, напротив, есть вероятность, что добыча в США даже снизится. На Уолл-стрит также не заинтересованы в воплощении планов нового президента в жизнь.

Согласно недавнему опросу представителей нефтяной отрасли Федеральным резервным банком Канзас-Сити, при цене в $65 за баррель будет идти разработка существующих месторождений, при цене $89 реальным станет существенное увеличение нефтедобычи в США.

Прогнозы по ценам на нефть

Трамп обещает снизить цены на нефть вдвое, до $40. С призывом к ОПЕК и Саудовской Аравии опустить цены он выступил на форуме в Давосе. Отметим, что его заявления о нефти уже привели к некоторому снижению биржевых цен. Сегодня мартовские фьючерсы на бирже ICE торгуются по $78,46 на нефть Brent и по $74,82 на нефти WTI.

По прогнозам американских нефтяников, в ближайшие годы будет наблюдаться умеренный рост цен и через год баррель может торговаться по $77, через два года - по $80.

Оценки ОПЕК+ говорят о том, что в 2025 году цены на нефть будут расти, но медленными темпами. Того же мнения придерживаются аналитики Международного энергетического агентства IEA.