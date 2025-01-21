Как идеи Трампа повлияют на нефтяной рынок?

Трамп рассчитывает, что энергоресурсы вновь сделают США богатым государством. В его планы входит нарастить добычу нефти и газа в США в два раза. О том, какова вероятность, что такими мерами Трамп обрушит цены на нефть, "Вестник Кавказа" поговорил с заместителем гендиректора Института национальной энергетики Александром Фроловым.

Президент США Дональд Трамп полагает, что наличие больших запасов энергоресурсов в стране позволит Штатам вновь обрести богатство, об этом он сообщил в первом после вступления в должность интервью, передает телеканал Fox News.

"У нас больше нефти и газа, чем у любой другой страны, это отличный актив, поскольку у Китая нет его. Им приходится по старинке покупать их. Мы снова станем богатым государством. Энергетика будет вести нас по этому пути"

– Трамп

Лидер США отметил, что в штате Аляска, где находится Национальный Арктический заповедник, запасы энергетических ресурсов больше, чем во всей Саудовской Аравии.

О больших планах по увеличению добычи он также заявил накануне перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. По словам Трампа, США должны увеличить в два раза объемы добычи нефти и газа для того, чтобы покрывать свои потребности.

Трамп и цены на нефть

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" пояснил, что планы Дональда Трампа нарастить американскую нефтедобычу на самом деле не помогут выполнить его задачу о самообеспечении США энергоресурсами.

"Дональд Трамп в своих заявлениях формально совершает ошибку. Он верно говорит о том, что США нужно в два раза больше нефти, но проблема в том, что американская нефть для удовлетворения этой потребности не подходит. Нефть, добычу которой американские компании могут увеличить – это легкая и сверхлегкая нефть, в то время как американским нефтеперерабатывающим заводам нужны в первую очередь средний и тяжелый составы нефти. Поэтому, да, США необходимо больше энергоресурсов, но не тех, которые в стране есть", - прежде всего сказал он.

"Получается, что Дональд Трамп скорее жалуется на то, что США, имея крупнейшие запасы углеводородов в мире, остаются импортером нефти и зависят от внешних поставщиков – а вот если бы они находились на самообеспечении! Но "если бы" не реализуемо. Месторождений средних и тяжелых составов нефти в США нет, а увеличенные объемы добытой легкой нефти, имея малый внутренний спрос, можно лишь экспортировать в другие государства", - продолжил Александр Фролов.

"Кроме того, резкое увеличение нефтедобычи в США, не связанных ограничениями сделки ОПЕК+, приведет к падению цен на мировом нефтяном рынке. Дальше начнутся качели: падение цен будет приводить к сокращению добычи в США, рост цен – к ее наращиванию, как уже бывало минимум дважды за последние 10 лет. Как показывает практика, США наиболее чувствительны среди крупных стран-нефтедобытчиков к падению цен на мировом рынке. Так что выполнение задачи, поставленной Трампом, закончится обвалом американском нефтедобычи", - заключил экономист.