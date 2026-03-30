Чьи экономики топит война в Иране?

Какие страны, за исключением участников войны - Иран, Израиль и США - страдают больше всех из-за войны Трампа с Тегераном?

Европейский союз: рост цен и замедление экономики

Европейский союз стал одним из главных пострадавших в иранской войне. По данным Financial Times, уже к концу марта 2026 года экономические последствия для ЕС оказались "чудовищными", с ростом цен на энергию и продукты. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что в случае затягивания иранской войны темпы роста экономики ЕС могут замедлиться на 0,6 процентного пункта в сравнении с осенним прогнозом. Это означает, что ЕС может потерять до 40–50 млрд евро в 2026 году из‑за роста инфляции и снижения потребительского спроса.

Об уровне потенциального энергокризиса говорят заявления Еврокомиссии. Гражданам стран ЕС еврокомиссар по энергетике Йергенсен предлагает меньше ездить на авто и летать на самолетах, чтобы экономить топливо в условиях дефицита углеводородов. Главные причины - рост цен на нефть и срыв цепочки поставок. Rapidan Energy Group назвал блокирование 20% топлива в Ормузском проливе "крупнейшим нарушении поставок нефти в истории".

Китай: рост цен, но преимущество в ВИЭ и редкоземах

Китай, импортирующий почти половину нефти через Ормузский пролив, оказался тоже уязвим. По данным Bloomberg, цена фьючерсов на нефть марки Dubai Crude превысила $128 за баррель, а тарифы на грузоперевозки в регионе выросли вдвое. Это привело к росту затрат для китайских компаний и увеличению инфляции. Главное таможенное управление КНР сообщило о сокращении импорта иранской продукции на 59,2% в январе-феврале 2026 года, что обошлось Китаю в десятки миллиардов долларов потерь. Тем не менее, Китай попытался смягчить удар, переключаясь на альтернативные поставки из России.

Для Китая война в Иране создает серьезные риски из‑за перекрытия Ормузского пролива и роста цен на нефть, от которой он напрямую зависит. При этом кризис одновременно усиливает позиции Пекина, которому принадлежит лидерство в производстве ВИЭ. Многие страны, включая США, зависят от китайских редкоземельных элементов и критических минералов, что дает Китаю дополнительные рычаги давления в торговом и технологическом противостоянии, не говоря о перспективах расширения использования юаня в энергетических расчетах и роли Китая в восстановлении пострадавших стран Персидского залива после конфликта.

"Зеленая энергия составляет около 30% энергопотребления Китая, что примерно на 50% выше, чем в США и Европе, что делает его более защищенным от скачка мировых цен на нефть", - эксперт Совета по международным делам Агата Демаре.

Страны Персидского залива: шок для ВВП и перекрытие Ормуза

Страны Персидского залива, такие как Катар и Кувейт, понесли наибольшие потери. Goldman Sachs оценили, что если конфликт продолжится в апреле и дойдет до полного закрытия Ормузского пролива на два месяца, экономика этих стран может сократиться на 14% в 2026 году. Это станет самым глубоким экономическим спадом с 1990‑х годов. Потери связаны с остановкой экспорта нефти и газа, а также с ростом страховых и транспортных расходов. Катар и Кувейт могут потерять до $100 млрд в 2026 году из‑за падения доходов от экспорта.

Иранские удары вывели из строя около 17% экспортных мощностей Катара по сжиженному природному газу (СПГ), что привело к ежегодным потерям выручки примерно на $20 млрд и ставит под угрозу долгосрочные контракты на поставки газа в Европу и Азию на 3-5 лет. По данным аналитиков, потери также затронули экспорт конденсата и СПГ‑компонентов, что в целом отбросило экономику страны на десятилетия назад по уровню инфраструктурного потенциала и нанесло миллиардные убытки сразу с начала конфликта.

Саудовская Аравия, несмотря на большую гибкость логистики и возможность частично перенастраивать маршруты нефти с востока на запад, также оказалась в зоне серьезного риска: эксперты Goldman Sachs и Bloomberg оценивают, что в случае затягивания войны и блокировки Ормузского пролива на фоне роста цен и колебаний спроса экономика королевства может сократиться примерно на 3% ВВП в 2026 году, что стало бы самым заметным спадом со времtн пандемии 2020 года.

Министр финансов Саудовской Аравии и руководство Saudi Aramco неоднократно заявляли, что затяжная война с Ираном создаст перебои на нефтяных рынках и в цепочках поставок сырья, по масштабу превосходящие последствия Covid‑19, что напрямую бьет по налоговым доходам и бюджету королевства.

Индия страдает, но на плаву

С начала войны США и Израиля против Ирана экономика Индии уже понесла ощутимые, но пока не катастрофические потери в виде ударов по бюджету, платежному балансу, фондовому рынку и энергетике. По данным Bloomberg и аналитики правительства Индии, из‑за роста цен на нефть и газ и перебоев в поставках дефицит текущего счета Индии уже вырос до порядка 1,3% ВВП в третьем квартале фискального 2026 года, и прогнозируется расширение бюджетного и текущего дефицитов при дальнейшем затягивании конфликта. Bloomberg оценивает риски потерь по балансу платежей в следующем году более чем в $130 млрд, если война и дорогие энергоносители сохранятся.

Рынок акций Индии (по данным Goldman Sachs) за месяц после начала конфликта снизился примерно на 10%, что отражает крупный отток капитала и снижение доверия инвесторов. Частично обрывы поставок из Персидского залива компенсировало увеличение импорта нефти из России и снятие санкций США.

В целом, из зависимых от Персидского залива и Ормузского пролива экономик больше всего теряют ЕС и монархии Залива, за исключением Саудовской Аравии. Но с затягиванием конфликта проблемы будут усугубляться даже у тех, у кого более высокий болевой порог.